Însă Velasquez-Morales a fost arestat marți de către Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) din East Boston, același cartier de unde a cumpărat biletul răzuibil câștigător cu 10 dolari de la o piață locală, potrivit CNN.

Acum se confruntă cu deportarea, deoarece ICE susține că cetățeanul salvadorian se află ilegal în țară de mai bine de un deceniu.

„Se pare că norocul i s-a terminat”, a declarat Micah Bock, director adjunct pentru afaceri publice al ICE, într-un comunicat de presă prin care a anunțat arestarea.

Nu este clar dacă publicarea câștigurilor sale la loterie a atras atenția ICE.

Velasquez-Morales a intrat ilegal în Statele Unite în 2013, în timpul administrației Obama, în Valea Rio Grande din Texas. Agenții Patrulei de Frontieră i-au emis o notificare de a se prezenta în fața unui judecător de imigrare și a fost eliberat în țară cu o listă de furnizori de servicii juridice gratuite, a declarat agenția.

„Un judecător de imigrare din partea Departamentului de Justiție a ordonat expulzarea lui Velasquez-Morales în 2014, dar acesta a rămas ilegal în țară”, se arată în comunicatul ICE.

El va rămâne în custodia ICE până la scoaterea sa din SUA.