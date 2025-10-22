Un bărbat grațiat după ce a atacat Capitoliul a fost arestat pentru că a amenințat un parlamentar

Christopher P. Moynihanm, unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului grațiați de Donald Trump, a fost arestat sub acuzația că l-a amenințat cu moartea pe liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, potrivit AP.

Moynihan este acuzat că vineri a trimis un mesaj în care anunța că Jeffries, un democrat din New York, va ține un discurs în New York.

„Nu-l pot lăsa pe acest terorist să trăiască”, a scris Moynihan, potrivit unui raport al polițiștilor. Moynihan a mai scris că Jeffries „trebuie eliminat” și a trimis mesajul „Îl voi ucide”, conform raportului poliției.

Moynihan, din Clinton, New York, este acuzat de amenințare teroristă.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat la 21 de luni de închisoare pentru că a participat la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. El s-a numărat printre sutele de protestatari condamnați care au primit o grațiere din partea lui Trump în prima zi a președintelui republican la Casa Albă.