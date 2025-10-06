Un centru de date din China va fi amplasat sub apă pentru a reduce facturile la energie

Compania chineză Highlander se pregăteşte să scufunde primul său centru de date în Marea Galbenă, în largul coastei Shanghaiului. Operaţiunea va avea loc la mijlocul lunii octombrie, conform Le Figaro. Esenţiale pentru buna funcţionare a societăţii digitalizate, centrele de date generează multă căldură şi au nevoie de cantităţi semnificative de apă şi energie pentru răcire. Chinezii vor să amplaseze un centru sub apă pentru a beneficia de răcire naturală prin curenţii oceanici şi astfel să reducă simţitor valoarea facturilor. Cu acest prim centru, Highlander îşi propune să valideze viabilitatea comercială a acestei tehnici.

„Instalaţiile subacvatice economisesc aproximativ 90% din energia utilizată pentru răcire”, a declarat Yang Ye, vicepreşedinte al Highlander, care conduce proiectul.

Compania va deservi clienţi precum China Telecom şi o instituţie specializată în inteligenţă artificială.

Microsoft a realizat un experiment începând din 2018 în largul coastei Scoţiei, dar l-a abandonat în 2024.

Pentru a finaliza cu succes construcţia unităţii, compania chineză s-a confruntat „cu provocări mai mari decât se estima”, au anunţat experţii. Pentru a asigura etanşeitatea întregului sistem şi protecţia împotriva coroziunii, a fost realizat un înveliş special din particule de sticlă, aplicat pe capsula de oţel care conţine serverele. Asamblat pe uscat din mai multe componente înainte de a fi scufundat, centrul de date va fi alimentat în proporţie de 95% de parcurile eoliene offshore din apropiere.

Ecologiştii analizează şi impactul asupra mediului. Căldura generată ar putea atrage unele specii şi ar putea respinge pe altele perturbâmd ecosistemele fragile. Totuşi, Highlander a transmis că o evaluare independentă efectuată în 2020 în timpul unui test lângă Zhuhai, în sudul Chinei, a arătat că temperatura apei a rămas mult sub nivelurile acceptabile.