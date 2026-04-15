Un chinez a fost condamnat la un an de închisoare de către o instanță kenyană pentru contrabandă cu furnici

Un cetățean chinez a fost condamnat la un an de închisoare și amendat de un tribunal din Nairobi pentru tentativă de a scoate ilegal mii de furnici din Kenya, un comerț profitabil în Africa de Est care a fost dezvăluit anul trecut.
Fotografie cu caracter ilustrativ.
Laurentiu Marinov
15 apr. 2026, 18:00, Știri externe

Insectele sunt destinate în mare parte Chinei, SUA și Europei, unde devin animale de companie și pot valora aproximativ 100 de dolari fiecare, potrivit The Guardian.

Contrabanda cu furnici a făcut furori anul trecut, când doi adolescenți belgieni au fost arestați în posesia a aproape 5.000 de furnici, majoritatea depozitate în eprubete mici. Aceștia au fost amendați cu aproximativ 7.700 de dolari.

Zhang Kequn, care a evitat capturarea până la arestarea sa pe 10 martie, fusese asociat cu un alt caz care implica două persoane, o vietnameză și o kenyană.

Peste 2.200 de furnici – inclusiv 1.948 de cefalote Messor – au fost găsite în eprubete din bagajele lui Zhang pe aeroportul internațional din Nairobi, cu destinația China.

Inițial, a fost acuzat de trafic de animale sălbatice fără permis și conspirație, pedeapsă cu șapte ani, a declarat avocatul său. El a pledat vinovat după ce ultima acuzație a fost respinsă.

La tribunalul din Nairobi, judecătoarea Irene Gichobi l-a descris pe Zhang ca fiind lipsit de remușcări și „nu o persoană complet onestă”.

Judecătoarea a spus că va fi amendat cu 1 milion de șilingi kenyeni (7.700 de dolari) și condamnat la un an de închisoare, după un apel de 14 zile. Ea a spus că va fi apoi „trimis în țara sa natală”.

