Un cetățean chinez a fost arestat pentru că a încercat să scoată ilegal 2.000 de furnici din Kenya

Zhang Kequn a fost arestat săptămâna trecută pe aeroportul internațional din capitala Nairobi, după ce autoritățile au descoperit în bagajul său un lot mare de furnici – fiecare dintre ele fie ascunsă într-o eprubetă, învelită în șervețele, potrivit BBC.

Marți, un tribunal din Nairobi a aflat că Zhang a cumpărat furnicile de la Charles Mwangi la prețul de 10.000 de șilingi kenyeni (77 de dolari) pentru fiecare 100.

Autoritățile kenyene au avertizat cu privire la o cerere tot mai mare de furnici de grădină în Europa și Asia, unde colecționarii le țin ca animale de companie.

Oficialii nu au precizat dacă acesta a fost cazul și în cazul insectelor pe care Zhang a încercat să le scoată din țară, dar bagajele sale se îndreptau spre China.

Cei doi bărbați, acuzați și de conspirație la comiterea unei infracțiuni, rămân în arest. Mwangi se confruntă cu o a doua acuzație de trafic ilegal, după ce a fost găsit cu mai multe furnici vii într-o altă ocazie.

Ambii bărbați au pledat nevinovați la acuzații, potrivit agențiilor media din Nairobi. Avocatul lui Zhang, David Lusweti, a declarat că bărbații nu știau că încalcă legea.