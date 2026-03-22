Un elicopter s-a prăbușit în Qatar. Autoritățile caută supraviețuitori

Un elicopter qatarez s-a prăbușit duminică în apele teritoriale ale țării, din cauza unei „defecțiuni tehnice”, în timpul unui zbor de rutină, a anunțat Ministerul Apărării din Qatar.

„Elicopterul a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei misiuni de rutină, ceea ce a dus la prăbușirea sa în apele teritoriale ale statului”, a transmis ministerul pe platforma X, citat de Le Figaro.

Autoritățile din Qatar precizat că echipele de căutare și salvare intervin pentru a-i găsi pe membrii echipajului și pe eventualii pasageri.

Nu există legături confirmate cu conflictul din regiune

Qatarul nu a oferit informații despre numărul persoanelor aflate la bord și nici despre natura misiunii. În acest moment, nu există indicii că accidentul ar avea legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Țara a fost vizată de mai multe atacuri ale Iranului de la începutul conflictului declanșat la finalul lunii februarie, iar infrastructura energetică s-a numărat printre principalele ținte, inclusiv instalațiile de gaz natural lichefiat de la Ras Laffan, unul dintre cele mai importante centre de producție și export de GNL din lume.

Incident similar în Emiratele Arabe Unite

Un caz similar a avut loc recent în Emiratele Arabe Unite, unde doi militari au murit pe 9 martie în urma prăbușirii unui elicopter, tot din cauza unei defecțiuni tehnice, potrivit Ministerului Apărării.