Un elicopter s-a prăbușit în Qatar. Autoritățile caută supraviețuitori

Echipele de intervenție caută în apele teritoriale ale Qatarului posibili supraviețuitori dintre membrii echipajului și pasagerii aflați la bord.
Maria Miron
22 mart. 2026, 05:09, Știri externe

Un elicopter qatarez s-a prăbușit duminică în apele teritoriale ale țării, din cauza unei „defecțiuni tehnice”, în timpul unui zbor de rutină, a anunțat Ministerul Apărării din Qatar.

„Elicopterul a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei misiuni de rutină, ceea ce a dus la prăbușirea sa în apele teritoriale ale statului”, a transmis ministerul pe platforma X, citat de Le Figaro.

Autoritățile din Qatar precizat că echipele de căutare și salvare intervin pentru a-i găsi pe membrii echipajului și pe eventualii pasageri.

Nu există legături confirmate cu conflictul din regiune

Qatarul nu a oferit informații despre numărul persoanelor aflate la bord și nici despre natura misiunii. În acest moment, nu există indicii că accidentul ar avea legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Țara a fost vizată de mai multe atacuri ale Iranului de la începutul conflictului declanșat la finalul lunii februarie, iar infrastructura energetică s-a numărat printre principalele ținte, inclusiv instalațiile de gaz natural lichefiat de la Ras Laffan, unul dintre cele mai importante centre de producție și export de GNL din lume.

Incident similar în Emiratele Arabe Unite

Un caz similar a avut loc recent în Emiratele Arabe Unite, unde doi militari au murit pe 9 martie în urma prăbușirii unui elicopter, tot din cauza unei defecțiuni tehnice, potrivit Ministerului Apărării.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Previziuni sumbre pentru Europa. Ce spune „Nostradamusul Chinei”, cel care a prezis războiul cu Iranul
Gandul
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Rușii care se întorc din războiul din Ucraina terorizează orașele în care locuiesc: mulți dintre ei sunt foști criminali
Libertatea
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor