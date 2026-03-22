Război în Orientul Mijlociu, ziua 23. Trump, ultimatum pentru Iran: 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz/Explozii în centrul Israelului

UPTADE. Au fost semnalate explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iranian

Au fost auzite explozii în centrul Israelului în urma unui atac cu rachete iranian, potrivit colegilor noștri de la Al Jazeera Arabic.

Explozia a fost semnalată la scurt timp după ce rachetele au fost lansate din Iran către teritoriul israelian

UPTADE. Aproximativ 150 de persoane au solicitat îngrijiri medicale la spitalul Soroka din Israel în cursul nopții

Radio Armata Israeliană raportează că aproximativ 150 de persoane rănite au ajuns la Centrul Medical Soroka în urma atacurilor iraniene din Dimona și Arad.

UPTADE. Iranul distruge o dronă de luptă deasupra Teheranului

Armata iraniană a anunțat că a interceptat și doborât o dronă armată americano-israeliană în spațiul aerian al Teheranului înainte ca aceasta să poată desfășura operațiuni de luptă, potrivit agenției de știri Tasnim, citată de Al Jazeera.

„De la începutul războiului impus recent, 127 de drone avansate de diferite tipuri aparținând inamicului au fost țintite și distruse de apărarea aeriană a țării”, a declarat armata, potrivit sursei citate.

Anterior, armata israeliană a declarat că a început un nou val de atacuri asupra Teheranului, în timp ce locuitorii orașului au raportat că au auzit explozii puternice în estul și vestul acestuia.

UPTADE. Arabia Saudită distruge încă patru drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită afirmă că a interceptat și doborât încă patru drone deasupra Provinciei de Est.

Declarația a fost făcută la câteva ore după ce a anunțat doborârea unei rachete balistice deasupra Riadului.

UPTADE. Arabia Saudită interceptează mai multe drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a transmis că a interceptat și a doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultima oră.

UPTADE. Iranul avertizează că va lansa atacuri asupra instalațiilor energetice și de alimentare cu apă din regiune în cazul în care rețeaua sa electrică va fi lovită

Armata iraniană a amenințat că va ataca toate infrastructurile energetice legate de SUA și Israel din Orientul Mijlociu în cazul în care centralele sale electrice vor fi ținta unor atacuri.

Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului central Khatam al-Anbiya din Iran, a declarat că Iranul va ataca, de asemenea, stațiile de desalinizare și infrastructura de tehnologie informațională legată de SUA și Israel.

Avertismentul a venit după ce Trump a amenințat că va ataca centralele electrice iraniene dacă Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Hormuz în termen de 48 de ore.

UPTADE. Israelul anunță „un val de atacuri asupra Teheranului”

Armata israeliană afirmă că „tocmai a declanșat un val de atacuri” asupra infrastructurii guvernamentale din Teheran, potrivit Al Jazeera.

Aceasta vine în urma atacurilor cu rachete iraniene care au rănit peste 100 de persoane în sudul Israelului. Iranul a declarat că atacul său a fost o represalie pentru loviturile asupra instalației sale nucleare de la Natanz.

UPTADE. Qatarul a anunțat că un elicopter s-a prăbușit în apele sale teritoriale; operațiunea de căutare este în desfășurare

Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că un elicopter a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei misiuni de rutină, ceea ce a dus la prăbușirea sa în apele teritoriale ale statului, potrivit Al Jazeera.

Ministerul a precizat că este în desfășurare o operațiune de căutare a membrilor echipajului și a pasagerilor.

UPTADE. S-a semnalat o explozie în apropierea unui petrolier în largul orașului Sharjah din Emiratele Arabe Unite

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a declarat că a primit o sesizare privind o explozie în apropierea unui petrolier, la aproximativ 15 mile marine (28 km) nord de Sharjah, în Emiratele Arabe Unite, potrivit Al Jazeera.

Explozia s-a produs „din cauza unui proiectil necunoscut, în imediata apropiere a navei”, a precizat agenția.

„Se pare că toți membrii echipajului sunt teferi.”

UPTADE. Ultimatum pentru Iran: 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că acordă Iranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Rezumatul ultimelor ore