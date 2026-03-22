Liban, anunț dur al armatei israeliene. Ce urmează după atacurile asupra podurilor

Operațiunile terestre Liban vor fi intensificate, a avertizat duminică seara generalul-locotenent Eyal Zamir, șeful Statului Major israelian. „Operațiunea împotriva Hezbollah abia a început", a declarat Zamir, precizând că armata nu se va opri până când securitatea nordului Israelului nu va fi garantată.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 20:41, Știri externe

Generalul-locotenent Eyal Zamir a transmis duminică seara un mesaj fără echivoc. Israelul se pregătește să intensifice atât operațiunile terestre, cât și atacurile aeriene în Liban, potrivit AFP.

„Ne pregătim acum să intensificăm operațiunile terestre țintite și atacurile, în conformitate cu un plan structurat”, a declarat Zamir într-un comunicat oficial. El a descris operațiunea drept una „de lungă durată” și a afirmat că armata este pregătită pentru acest scenariu.

Obiectivul declarat este îndepărtarea amenințării Hezbollah de la granița israeliană și asigurarea securității pe termen lung pentru locuitorii din nordul Israelului.

Incident la graniță: civil ucis, anchetă deschisă

Tot duminică, un bărbat a fost ucis în kibbutzul Misgav Am, lângă granița cu Libanul. Serviciile de urgență israeliene au confirmat că victima a murit în urma impactului direct al unei rachete lansate din Liban asupra mașinii sale.

Hezbollah a revendicat un atac în aceeași zonă, afirmând că luptătorii săi au vizat soldați israelieni. Însă armata israeliană a anunțat ulterior deschiderea unei „anchete aprofundate”.

„Se examinează posibilitatea ca incidentul să implice focuri de armă provenite de la soldații Tsahal”, a precizat armata într-un comunicat separat. Cazul ridică întrebări sensibile despre regulile de angajament în zona de frontieră.

Context: escaladare după atacurile asupra podurilor

Anunțul lui Zamir vine la câteva ore după ce aviația israeliană a distrus mai multe poduri din sudul Libanului, inclusiv podul de la Qasmiyeh peste râul Litani. Președintele libanez Joseph Aoun a calificat acele atacuri drept „preludiul unei invazii terestre”.

Declarațiile șefului Statului Major israelian par să confirme îngrijorările exprimate de Beirut. Operațiunea împotriva Hezbollah intră, potrivit Israelului, într-o nouă fază – mai intensă și mai structurată.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
Gandul
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Un lanț de restaurante italiene renunță complet la plata cash. Directorul a explicat decizia: „Nu avem nimic de ascuns”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor