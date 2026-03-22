Atacuri în Liban. Președintele Aoun: „E preludiul unei invazii terestre”

Atacurile asupra infrastructurilor din sudul Libanului sunt un „preludiu al unei invazii terestre", a avertizat duminică președintele Joseph Aoun. Israelul ordonase armatei sale să distrugă „toate podurile" folosite, potrivit Tel Avivului, de Hezbollah. Printre obiectivele lovite se numără podul de la Qasmiyeh, peste râul Litani.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 19:52, Știri externe

Aviația israeliană a atacat duminică mai multe poduri și infrastructuri din Liban. Cel mai important obiectiv vizat a fost podul de la Qasmiyeh, peste râul Litani, conform Le Figaro.

Israelul a justificat atacurile invocând utilizarea acestor poduri de către Hezbollah, mișcarea pro-iraniană din Liban. Armata primise ordin explicit să distrugă „toate podurile” cu această destinație, potrivit unui anunț oficial israelian.

Reacția președintelui libanez Joseph Aoun

Președintele Joseph Aoun a condamnat ferm atacurile printr-un comunicat al președinției. El a calificat distrugerea infrastructurilor drept „o escaladare periculoasă și o încălcare flagrantă a suveranității Libanului”.

Declarația sa a mers mai departe decât un simplu protest diplomatic. Aoun a avertizat că loviturile reprezintă „preludiul unei invazii terestre”. Israelul lansase deja incursiuni terestre în sudul Libanului înainte de acest episod.

Liban: Patriarhul maronit, mesaj pentru satele creștine din sud

O voce diferită s-a ridicat tot duminică din Liban. Patriarhul maronit Béchara Raï a adus un omagiu locuitorilor satelor creștine din sudul țării care au refuzat să plece.

Vorbind din Bkerké, în cadrul omiliei duminicale, Raï i-a numit pe aceștia „adevărații păzitori ai națiunii”. El a salutat „rezistența” lor în fața bombardamentelor israeliene care afectează și localitățile lor.

La slujbă a participat o delegație din satul Kaouzah, din sudul Libanului. Patriarhul și-a exprimat solidaritatea cu populațiile afectate și a lansat un apel la pace în regiune.

Context: ce se întâmplă în sudul Libanului

Sudul Libanului rămâne o zonă de tensiune ridicată. Israelul a justificat operațiunile militare prin prezența Hezbollah în regiune. Libanul le denunță drept atacuri asupra suveranității naționale.

Distrugerea sistematică a podurilor ridică întrebări despre intenția reală a operațiunii. Un pod distrus nu oprește doar combatanții – oprește și civilii, ajutorul umanitar și accesul la resurse de bază.

