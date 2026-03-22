Atacuri în Liban. Președintele Aoun: „E preludiul unei invazii terestre”

Aviația israeliană a atacat duminică mai multe poduri și infrastructuri din Liban. Cel mai important obiectiv vizat a fost podul de la Qasmiyeh, peste râul Litani, conform Le Figaro.

Israelul a justificat atacurile invocând utilizarea acestor poduri de către Hezbollah, mișcarea pro-iraniană din Liban. Armata primise ordin explicit să distrugă „toate podurile” cu această destinație, potrivit unui anunț oficial israelian.

Reacția președintelui libanez Joseph Aoun

Președintele Joseph Aoun a condamnat ferm atacurile printr-un comunicat al președinției. El a calificat distrugerea infrastructurilor drept „o escaladare periculoasă și o încălcare flagrantă a suveranității Libanului”.

Declarația sa a mers mai departe decât un simplu protest diplomatic. Aoun a avertizat că loviturile reprezintă „preludiul unei invazii terestre”. Israelul lansase deja incursiuni terestre în sudul Libanului înainte de acest episod.

Liban: Patriarhul maronit, mesaj pentru satele creștine din sud

O voce diferită s-a ridicat tot duminică din Liban. Patriarhul maronit Béchara Raï a adus un omagiu locuitorilor satelor creștine din sudul țării care au refuzat să plece.

Vorbind din Bkerké, în cadrul omiliei duminicale, Raï i-a numit pe aceștia „adevărații păzitori ai națiunii”. El a salutat „rezistența” lor în fața bombardamentelor israeliene care afectează și localitățile lor.

La slujbă a participat o delegație din satul Kaouzah, din sudul Libanului. Patriarhul și-a exprimat solidaritatea cu populațiile afectate și a lansat un apel la pace în regiune.

Context: ce se întâmplă în sudul Libanului

Sudul Libanului rămâne o zonă de tensiune ridicată. Israelul a justificat operațiunile militare prin prezența Hezbollah în regiune. Libanul le denunță drept atacuri asupra suveranității naționale.

Distrugerea sistematică a podurilor ridică întrebări despre intenția reală a operațiunii. Un pod distrus nu oprește doar combatanții – oprește și civilii, ajutorul umanitar și accesul la resurse de bază.