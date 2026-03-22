Mesaj amenințător din Teheran. IRGC promite închiderea Ormuz și atacuri în regiune

Mesajul IRGC vine ca răspuns direct la amenințările lansate de Donald Trump la adresa centralelor nucleare iraniene. Oficialii de la Teheran avertizaseră deja Washingtonul să nu atace infrastructura nucleară a țării.

IRGC: Israelul și bazele americane din regiune, ținte declarate

IRGC a mers mai departe cu amenințările. Centralele electrice, infrastructura energetică și sistemele de telecomunicații ale Israelului vor fi „ținte ample” în cazul unui atac asupra Iranului. Companiile similare din regiune cu acționari americani vor fi „complet distruse”, potrivit aceleiași declarații.

Gărzile Revoluționare au precizat că și centralele electrice din țările care găzduiesc forțe militare americane în regiune vor deveni ținte legitime. Declarația vizează implicit bazele SUA din Golf, Irak și alte state din Orientul Mijlociu.

Președintele Iranului afirmă că Teheranul va „face față amenințărilor pe câmpul de luptă”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că „amenințările și teroarea” îndreptate împotriva Iranului nu fac decât să consolideze unitatea țării, după ce Trump a amenințat că va ataca centralele electrice iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă complet.

Într-o postare pe X, Pezeshkian a spus că Iranul va „confrunta cu fermitate amenințările delirante pe câmpul de luptă”.

El a mai spus că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă tuturor, cu excepția celor care ne încalcă teritoriul”.

Strâmtoarea Ormuz, armă de presiune economică

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Prin ea trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol. O închidere totală ar declanșa un șoc imediat al prețurilor la energie la nivel mondial.

Analiștii avertizează că o blocare a strâmtorii, combinată cu atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune, ar putea provoca o criză economică globală fără precedent în era modernă.