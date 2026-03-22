Războiul lui Trump cu Iranul lovește economia mondială. Prețul la petrol, aproape de 200 de dolari

Iranul a declarat Strâmtoarea Ormuz închisă tuturor, cu excepția aliaților săi. Traficul maritim prin această rută strategică s-a oprit aproape complet, iar livrările de petrol sunt blocate. Doar câteva nave – sub pavilion indian, pakistanez, turc și chinez – au primit permisiunea să treacă în ultimele zile. Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global. Blocarea ei afectează direct prețurile la pompă în toată lumea, potrivit experților citați de Daily Express

Petrolul Brent, peste 100 de dolari. Urmează 200?

Petrolul Brent a urcat la aproape 120 de dolari pe baril pe 9 martie. S-a menținut peste 100 de dolari începând cu 13 martie. Creșterea vine după o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune.

Vandana Hari, fondatoarea unei firme de analiză, avertizează că pragul de 200 de dolari „este deja la orizont”. Analiștii de la Wood Mackenzie spun că Brent ar putea atinge 150 de dolari în curând. Un preț de 200 de dolari nu este „imposibil” în 2026, potrivit aceleiași surse.

Ce se întâmplă cu rezervele de urgență

Statele consumatoare au decis eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice. Măsura este menită să stabilizeze piața. Însă cercetătorii de la OCBC estimează că lumea s-ar putea confrunta în continuare cu un deficit zilnic de aproximativ 10 milioane de barili. Rezervele nu pot compensa pe deplin pierderile de aprovizionare.

Inflație și recesiune, la orizont

Fondul Monetar Internațional estimează că fiecare creștere de 10% a prețului petrolului menținută un an întreg determină o creștere de 0,4% a inflației globale. În același timp, reduce creșterea economică mondială cu 0,15%.

Adi Imsirovic, expert în energie la Universitatea din Oxford, spune că petrolul la aceste niveluri „ar fi o frână majoră pentru economia mondială”. Impactul s-ar resimți în prețurile la energie, transport și alimente la nivel global.