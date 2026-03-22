Prima pagină » Știri externe » „Avem destui bani pentru acest război.” Ce spune Trezoreria SUA despre costul conflictului cu Iranul

Statele Unite au suficienți bani pentru a finanța războiul împotriva Iranului fără să majoreze impozitele, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la NBC News.
„Avem destui bani pentru acest război.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 18:16, Știri externe

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut că Washingtonul poate finanța fără probleme războiul împotriva Iranului. Nu va fi nevoie să majoreze impozitele pentru a face acest lucru.

Bessent a declarat că „avem destui bani pentru a finanța acest război”. A adăugat că solicitarea de buget suplimentar cerută de Pentagon – estimată la 200 de miliarde de dolari – ar fi destinată capacităților militare viitoare.

„Președintele Trump a consolidat armata, așa cum a făcut-o în primul său mandat, așa cum face acum în al doilea mandat, și vrea să se asigure că armata va fi bine aprovizionată în viitor”, a spus Bessent, fără a confirma cifra de 200 de miliarde de dolari.

Această cerere de finanțare suplimentară se confruntă cu o opoziție puternică în Congres, democrații și chiar unii republicani punând la îndoială necesitatea acesteia după alocările mari pentru apărare de anul trecut.

