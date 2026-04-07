Un fost director CIA îi îndeamnă pe americani să învețe „un concept complet nou de război” de la Ucraina

Fostul director CIA, David Petraeus, a călătorit în Ucraina de 10 ori începând din 2022. În timpul celei mai recente călătorii sale de săptămâna trecută, el a declarat pentru CBS News că Rusia „nu mai are avantajul” pe teren.

„În ultimele două luni, ucrainenii au obținut de fapt câștiguri mai mari decât rușii”, a declarat Petraeus, într-un interviu acordat la Kiev, după ce a vizitat unități din apropierea frontului.

David Petraeus a mai spus că această evaluare poate părea improbabilă, având în vedere avantajele Rusiei în ceea ce privește forța de muncă, puterea de foc și mărimea economiei. Totuși, Ucraina a compensat aceste dezavantaje prin inovația sa în sistemele sale fără pilot, a fost concluzia lui David Petraeus.

El a explicat că avantajul Ucrainei nu constă doar în utilizarea dronei, ci în sistemul construit în jurul dronelor.

„Adevărata genialitate constă în modul în care reușesc să pună totul cap la cap”, a spus Petraeus, indicând un „ecosistem general de comandă și control” care integrează capacitățile de supraveghere, țintire și atac. În centru se află platforma ucraineană de gestionare a luptelor Delta, care servește ca un fel de „hărți Google militare”, afișând o hartă digitală a pozițiilor, țintelor și altor informații relevante. Această integrare permite forțelor ucrainene să dețină capacități de supraveghere și atac aproape absolute, în raza de aproximativ 32 de kilometri de linia frontului.

Petraeus a povestit cum a urmărit o luptă pe linia frontului în care un militar rus a fost urmărit permanent de drone.

„Odată ce ești observat pe acest câmp de luptă și nu poți ajunge într-o poziție adânc îngropată foarte repede, nu se va termina bine”, a spus el.

Sfatul expertului: învățați rapid de la ucraineni

De asemenea, Ucraina își extinde producția de drone ieftine într-un ritm mult mai rapid decât cel al armatelor occidentale. Inteligența artificială va accelera aceste inovații, a mai arătat fostul director CIA. De aceea, David Petraeus le recomandă americanilor și celorlalți occidentali să învețe rapid de la ucraineni.

„În unele țări occidentale, în acest moment, se crede că inovația înseamnă să oferi 50 de drone unui batalion blindat. Nu. Ceea ce ar trebui să facem este să renunțăm la batalioanele blindate și să le înlocuim cu un batalion de drone”, a spus David Petraeus.

Americanul a adăugat că armatele occidentale nu au nevoie doar de o reformă a achizițiilor.„Conceptul complet nou de război” presupune modificări ale doctrinei, antrenamentului și structurii forțelor. Ucraina a creat standardul prin crearea unei Forțe de Sisteme Fără Pilot, în loc să implementeze pur și simplu drone în diferite forțe, a precizat David Petraeus.