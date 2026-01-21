Prima pagină » Știri externe » Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite

Un fost însoțitor de bord al unei companii aeriene canadiene s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate pentru a obține sute de zboruri gratuite de la companii aeriene americane.
sursa foto: pixabay
Dallas Pokornik, în vârstă de 33 de ani, din Toronto, a fost arestat în Panama după ce a fost pus sub acuzare pentru fraudă electronică într-un tribunal federal din Hawaii în octombrie anul trecut, potrivit AP.

Conform documentelor instanței, Pokornik a fost însoțitor de bord pentru o companie aeriană cu sediul în Toronto din 2017 până în 2019, apoi a folosit acte de identitate false de angajat de la acea companie pentru a obține bilete rezervate piloților și însoțitorilor de bord de la alte trei companii aeriene.

Procurorii americani au declarat marți că Pokornik a cerut chiar să stea pe un loc suplimentar în cabină – „locul de sprijin” – rezervat de obicei piloților care nu sunt în serviciu.

Rechizitoriul nu a identificat companiile aeriene, cu excepția faptului că acestea au sediul în Honolulu, Chicago și Fort Worth, Texas.

Schema a durat patru ani, au declarat procurorii americani din Hawaii.

Un judecător american a ordonat marți ca Pokornik să rămână în arest.

Acuzațiile împotriva lui Pokornik amintesc de filmul „Catch Me If You Can”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, care spune povestea lui Frank Abagnale care se dă drept pilot pentru a frauda o companie aeriană și a obține zboruri gratuite.

 

