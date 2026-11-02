Un fost judecător a deschis focul asupra copiilor care colindau de Halloween. Bărbatul de 73 de ani, arestat pentru tentativă de omor

Jerry Herberger, fost judecător în comitatul Stephens, a fost reținut în urma unui incident petrecut sâmbătă, 31 octombrie, într-o zonă rezidențială din orașul Duncan, Oklahoma, relatează publicația britanică The Independent.

Potrivit Departamentului de Poliție din Duncan, oamenii legii au fost alertați la ora locală 20:02, după ce martorii au semnalat focuri de armă trase în direcția unor persoane care mergeau din casă în casă pentru a primi dulciuri de Halloween.

Martorii i-au îndrumat pe polițiști către proprietatea unde se afla suspectul.

Autoritățile nu au precizat câte persoane se aflau în apropierea locului incidentului și nici dacă printre acestea erau minori.

A îndreptat arma spre unul dintre polițiști

Situația a devenit și mai periculoasă în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la adresă.

Conform informațiilor comunicate de poliție, fostul magistrat ar fi îndreptat arma de foc spre unul dintre agenții prezenți la fața locului.

Ulterior, Herberger s-a conformat solicitărilor polițiștilor și a ieșit din locuință, fără ca intervenția să se transforme într-o nouă confruntare armată.

Bărbatul a fost arestat și transportat la centrul de detenție al comitatului Stephens.

„Suntem recunoscători că nu au fost raportate persoane rănite și că toți cei implicați sunt în siguranță”, au transmis reprezentanții poliției.

Fostul magistrat este acuzat de trei infracțiuni

Potrivit documentelor de detenție, Jerry Herberger se confruntă cu trei capete de acuzare: tentativă de omor, agresiune cu o armă mortală și deținerea unei arme de foc în stare de ebrietate.

Până în prezent, anchetatorii nu au făcut public motivul pentru care fostul judecător ar fi tras asupra persoanelor aflate în zonă.

De asemenea, nu au fost oferite informații suplimentare despre circumstanțele în care suspectul ar fi îndreptat arma spre polițist.

Investigația continuă, iar acuzațiile urmează să fie examinate în cadrul procedurilor judiciare.

Incidentul a avut loc în timpul unei sărbători populare în SUA

Orașul Duncan se află la aproximativ 130 de kilometri sud de Oklahoma City.

La fel ca în numeroase alte comunități americane, Halloweenul este marcat prin tradiția trick-or-treat, în cadrul căreia copiii, costumați în personaje diverse, merg la locuințele vecinilor pentru a primi dulciuri.

Înaintea sărbătorii, autoritățile locale le recomandaseră locuitorilor să circule cu atenție și să fie vigilenți în apropierea copiilor participanți la eveniment.

Incidentul armat s-a încheiat fără victime raportate, însă fostul judecător rămâne vizat de acuzații penale grave.