Un fost lider republican în Senatul SUA avertizează: Trump este președinte în „cea mai periculoasă perioadă” din ultimii aproape 100 de ani

Numind-o „cea mai periculoasă perioadă de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial”, McConnell a criticat deschis obsesia administrației Trump pentru taxele comerciale, pe care le-a comparat cu politicile izolaționiste ale SUA din anii 1930, care, potrivit istoricilor, au deschis calea către conflict.

McConnell a declarat, în cadrul interviului, că s-a concentrat pe „apărare și politică externă” în lunile de când s-a întors în Senat și că a devenit îngrijorat de direcția în care, în opinia sa, politicile comerciale ale lui Trump sub sloganul MAGA conduceau lumea, scrie The Guardian.

„Există anumite similitudini în acest moment cu anii ’30”, a spus el.

„[Președintele de atunci] Herbert Hoover a semnat legea tarifară Smoot-Hawley în 1930, despre care istoricii și economiștii cred că a dus la o «depresie» la nivel mondial. Cei care erau total nerăbdători să se țină departe de tot ce se întâmpla în Europa erau numiți „America First”. Vi se pare familiar? Deci, ce avem astăzi? Coreea de Nord, China, Rusia, Iranul și aliații Iranului. Sunt țări foarte diferite, dar au un lucru în comun: ne urăsc”, a mai spus McConnell.

Critici indirecte la adresa lui Trump

În cadrul interviului, McConnell a menționat, indirect, și eșecul lui Trump de a gestiona în mod eficient invazia Rusiei în Ucraina.

„În ceea ce privește Ucraina, ceea ce trebuie să facem este să evităm titlul de la sfârșitul războiului, «Rusia câștigă, America pierde». Acest lucru are implicații enorme la nivel mondial”, a subliniat acesta.

El a refuzat să răspundă la întrebarea dacă crede că SUA se află într-o poziție mai bună acum decât înainte de era Trump. „Nu sunt sigur că a trecut suficient timp pentru a începe să evaluez cine a făcut diferența și cine nu”, a spus el.

În timpul administrației Biden, McConnell a insistat cu succes ca SUA să trimită mai mult ajutor militar Ucrainei, în ciuda opoziției din partea propriului său partid.