Cancelarul Germaniei se confruntă cu critici tot mai dure în urma declarațiilor privind migrația

Un membru senior al partidului lui Friedrich Merz s-a alăturat marți criticilor tot mai intense la adresa cancelarului german, în legătură cu declarațiile privind migrația, pe care oponenții le-au calificat drept periculoase.

Merz a ajuns la putere cu promisiunea de a respinge provocarea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, abordând preocupările alegătorilor acestuia, dar este criticat pentru răspunsul dat săptămâna trecută la întrebarea unui reporter despre politicile anti-migrație ale AfD, scrie Reuters.

Merz a declarat că guvernul său lucrează pentru a corecta eșecurile guvernelor anterioare, dar că există încă o problemă „în peisajul urban”, o remarcă considerată de mulți ca făcând legătura între schimbarea compoziției etnice a orașelor germane și criminalitate.

„Friedrich Merz nu mai spune glume de pe margine”, a declarat Dennis Radtke, membru senior al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conservatoare a lui Merz.

„În calitate de cancelar, el are o responsabilitate specială pentru coeziunea socială, dezbaterea culturii și crearea unor narațiuni pozitive despre viitor”, a spus Radtke, care este membru al Parlamentului European și șef al grupului conservator pentru afaceri sociale.

Întrebat luni de un reporter ce a vrut să spună exact prin comentariile sale, Merz a insistat, spunând: „Întrebați-vă fiicele, dacă aveți”.

Politicienii din opoziție au profitat de remarca referitoare la „fiice”, considerând-o o aluzie la o figură de stil îndrăgită de extrema dreaptă, care prezintă migranții ca un pericol special pentru femeile albe născute în Germania.

„Fie este prea vanitos pentru a-și cere scuze, fie vorbește serios”, a declarat liderul Verzilor, Katharina Droege.

Merz a fost criticat și de social-democrați, un partener de coaliție al cărui secretar general, Tim Kluessendorf, l-a acuzat că seamănă „diviziune” și „distruge încrederea”.

„Mă aștept la mai mult de la un șef de guvern”, a spus Kluessendorf.