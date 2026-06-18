Un judecător federal din Boston limitează acțiunile în justiție împotriva ordinului lui Donald Trump privind votul prin corespondență

Instanța a decis că reclamanții pot solicita blocarea aplicării măsurilor doar în perspectiva alegerilor din noiembrie, însă nu pot contesta efectele acestora după desfășurarea scrutinului, scrie Reuters.

Decizia reprezintă o limitare procedurală a acțiunilor în instanță, reducând intervalul temporal în care poate fi contestat ordinul executiv, fără a se pronunța însă asupra legalității de fond a acestuia.