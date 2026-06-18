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Un judecător federal din Boston limitează acțiunile în justiție împotriva ordinului lui Donald Trump privind votul prin corespondență

Un judecător federal din Boston a restrâns joi sfera unor procese intentate de state conduse de democrați și de organizații pentru drepturi electorale, care contestă un ordin executiv emis de președintele american Donald Trump privind înăsprirea regulilor pentru votul prin corespondență.
Un judecător federal din Boston limitează acțiunile în justiție împotriva ordinului lui Donald Trump privind votul prin corespondență
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
18 iun. 2026, 21:07, Știri externe
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Instanța a decis că reclamanții pot solicita blocarea aplicării măsurilor doar în perspectiva alegerilor din noiembrie, însă nu pot contesta efectele acestora după desfășurarea scrutinului, scrie Reuters.

Decizia reprezintă o limitare procedurală a acțiunilor în instanță, reducând intervalul temporal în care poate fi contestat ordinul executiv, fără a se pronunța însă asupra legalității de fond a acestuia.

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