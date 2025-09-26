„Un labrador este un câine autist”. Explicațiile biologului Lluís Montoliu

„La celălalt capăt există tot autism. Sunt persoane hipersociale. Sindromul Williams este unul dintre aceste exemple. Sunt absolut prietenoși, merg cu oricine și devin vulnerabili. Ce rasă de câini are aceeași mutație? Labradorii”, a spus Montoliu, scrie La Vanguardia.

El a adăugat că labradorii sunt printre cei mai prietenoși câini, recomandați familiilor cu copii sau persoanelor cu deficiențe de vedere, fiind „un model animal pentru sindromul Williams”. „Un labrador este un câine autist. Nu știam și acum știm”, a subliniat cercetătorul.

Labradorii, câini autiști

„Care sunt câinii cei mai prietenoși? Care sunt câinii folosiți de persoanele cu probleme de vedere? Care sunt câinii recomandați atunci când ai copii acasă? Care sunt câinii cei mai hipersociali? Rasa labradorilor este un model animal pentru sindromul Williams. Sunt câini autiști. Nu știam și acum știm. Un labrador este un câine autist. Este un model animal pentru sindromul Williams”, a adăugat acesta.

Discuția despre comunicarea cu animalele a fost completată, într-un alt podcast realizat de Branni Pets, de Alba Fernández, cofondatoare a canalului Olfateando el Mundo. Ea a atras atenția asupra faptului că oamenii tind să reducă educația unui câine la reguli simple, precum mersul în lesă sau executarea comenzilor. Însă, în realitate, lumea canină este mult mai complexă.

„Credem că ei comunică doar atunci când latră. Dar în spatele acestui lucru există multe alte forme de comunicare. Când apar știri senzaționaliste de tipul «câinele a mușcat dintr-o dată», nu e niciodată dintr-o dată. Animalul transmite semnale de mult timp, dar ele nu sunt înțelese”, a explicat Fernández.