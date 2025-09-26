„Mi-ar plăcea ca Turcia să nu mai cumpere petrol din Rusia”, i-a spus Trump președintelui Turciei

„Mi-ar plăcea să nu mai cumpere petrol din Rusia cât timp Rusia își continuă agresiunea împotriva Ucrainei”, a spus Trump în fața presei, în Biroul Oval al Casei Albe, chiar la începutul reuniunii bilaterale, scrie EFE.

Turcia poate influența Rusia și Ucraina, potrivit lui Trump

Întrebat despre posibilitatea ca Erdogan să poată media aducerea președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, la masa negocierilor pentru a obține o încetare a focului, Trump a afirmat că liderul turc „ar putea exercita o mare influență, dacă ar dori acest lucru”.

„Pot să vă spun că președintele Erdogan este foarte respectat atât de Putin, cât și de Zelenski. Toți îl respectă pe Erdogan. Chiar îl respectă. Și eu îl respect și cred că ar putea avea o mare influență, dacă ar dori acest lucru”, a explicat miliardarul american.

„Deocamdată, menține o poziție neutră. Îi place să fie neutru și mie, de asemenea. Dar, dacă ar decide să se implice în conflict, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face ar fi să nu mai cumpere petrol și gaze din Rusia”, a adăugat Trump.

Președintele american a subliniat din nou că Putin „trebuie să oprească” campania militară din Ucraina și că este „foarte dezamăgit” de liderul rus.

„Sunt foarte dezamăgit de Putin. A luptat cu multă determinare și timp îndelungat”, a spus Trump, menționând că Moscova „a pierdut în jur de un milion de soldați” și că, „în ciuda bombardamentelor intense din ultimele două săptămâni, nu a cucerit practic niciun teritoriu”.

Sancțiuni asupra industriei de apărare

Pe de altă parte, Trump a afirmat în fața lui Erdogan că ar putea ridica în curând sancțiunile care împiedică Turcia să achiziționeze avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA.

„Ar putea fi foarte curând. Dacă vom avea o întâlnire bună, aproape imediat”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

În timpul primului său mandat (2017–2021), Trump a impus sancțiuni Turciei, interzicându-i participarea la programul F-35, ca represalii pentru achiziționarea de sisteme rusești de apărare antiaeriană.

„Știu că își dorește F-35 și l-a dorit mereu, iar noi discutăm foarte serios despre asta. El are nevoie de anumite lucruri, iar noi avem nevoie de anumite lucruri. Vom ajunge la o concluzie”, a spus liderul american.

Erdogan, la rândul său, a considerat întâlnirea drept o „oportunitate” de a aborda „unele aspecte legate de F-35 și F-16”.