Erdogan: Întâlnirea lui Trump cu liderii arabi și musulmani pe tema Gaza a fost productivă

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat mulțumit de rezultatele discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și lideri arabi și musulmani privind oprirea războiului din Gaza, întâlnire pe care a descris-o drept „rodnică”.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat miercuri „rezultatele pozitive” ale întâlnirii pe care președintele SUA, Donald Trump, a avut-o cu lideri arabi și musulmani în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, la New York.

Discuțiile au vizat găsirea unei soluții pentru încetarea războiului din Gaza.

Erdogan a afirmat că este „mulțumit” de dialogul purtat și de pașii discutați pentru a pune capăt conflictului.

La rândul său, Donald Trump a descris întrevederea drept „un succes”, menționând că la masa discuțiilor s-au aflat „toți jucătorii importanți, cu excepția Israelului”.

Întâlnirea a avut loc în contextul intensificării eforturilor internaționale de a opri violențele din Gaza și de a găsi o cale de mediere între părțile implicate.