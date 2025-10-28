Israelul nu va permite trupelor turce să participe la forța internațională din Gaza

Într-o declarație acordată jurnaliștilor în timpul unei vizite în Ungaria, ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat că Israelul se opune participării trupelor turcești în Gaza din cauza ostilității de lungă durată a președintelui Recep Tayyip Erdogan față de Israel. Saar a precizat că Israelul și-a comunicat poziția oficialilor americani.

Acordul în 20 de puncte mediat de președintele american Donald Trump la începutul acestei luni prevede o forță care să monitorizeze armistițiul, dar nu menționează ce țări ar furniza trupe.

Se precizează că SUA vor „colabora cu parteneri arabi și internaționali pentru a dezvolta o Forță Internațională de Stabilizare temporară” care să fie desfășurată în Gaza. Forța va instrui și va oferi sprijin „forțelor de poliție palestiniene verificate” și se va „consulta cu Iordania și Egiptul, care au o vastă experiență în acest domeniu”.

Prima fază a acordului de încetare a focului este încă în desfășurare și se concentrează pe eliberarea ostaticilor morți rămași în Gaza, în schimbul cadavrelor palestinienilor deținute de Israel.