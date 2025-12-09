Un militar britanic și-a pierdut viața în Ucraina în timpul unui test de armament

Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că un membru al forțelor armate britanice a murit în Ucraina, în urma unui „accident tragic” petrecut în timpul unui test de armament, anunță The Mirror.

Potrivit unui comunicat publicat pe X, militarul se afla marți dimineață alături de forțele ucrainene, observând testarea unui nou sistem defensiv, departe de zona frontului.

„Anunțăm cu profund regret că un membru al forțelor armate ale Marii Britanii a decedat în această dimineață, marți, 9 decembrie, în Ucraina”, se arată în comunicat.

„A fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa testarea unei noi capabilități defensive de către forțele ucrainene, departe de liniile frontului.

Familia a fost notificată, iar gândurile noastre sunt alături de ei în aceste momente dificile.”

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre testul desfășurat sau despre circumstanțele incidentului.

Marea Britanie a confirmat anterior că un număr restrâns de militari se află în Ucraina pentru sprijin logistic, subliniind în mod repetat că trupele britanice nu sunt implicate în misiuni de luptă.