Prima pagină » Știri externe » Un pilot a vrut să semnaleze o defecțiune radio, dar a declanșat o alertă de deturnare. Avioane de luptă, ridicate de urgență

Un pilot a vrut să semnaleze o defecțiune radio, dar a declanșat o alertă de deturnare. Avioane de luptă, ridicate de urgență

O eroare de introducere a unui cod în cabina de pilotaj ar fi provocat o alertă de deturnare a unui avion pe aeroportul din Nürnberg, Germania, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al poliției pentru agenția de presă dpa.
Un pilot a vrut să semnaleze o defecțiune radio, dar a declanșat o alertă de deturnare. Avioane de luptă, ridicate de urgență
sursa foto: pixabay
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 14:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit primelor informații, pilotul intenționa să semnaleze marți o defecțiune a sistemului de comunicații radio, însă a introdus din greșeală codul care indică deturnarea unei aeronave, a precizat purtătorul de cuvânt.

În locul codului pentru o defecțiune radio, transponderul avionului a transmis codul 7500, folosit pentru a semnala o deturnare.

Alerta a declanșat o mobilizare de amploare a forțelor de ordine la Nürnberg, inclusiv a unei echipe de negociatori specializați în comunicarea cu persoanele care deturnează aeronave și a unității speciale de intervenție (USK) a poliției bavareze.

Avioane militare au început să escorteze aeronava în timp ce aceasta se afla în spațiul aerian al Croației. Au fost alertate și avioane de luptă ale Forțelor Armate austriece. După intrarea aeronavei în spațiul aerian german, două avioane Eurofighter au escortat-o până la Nürnberg.

Poliția a anunțat miercuri că sistemul de comunicații radio al avionului Boeing 737-800 era defect. Din această cauză, echipajul nu a mai putut fi contactat după decolarea aeronavei de pe insula grecească Corfu.

Pilotul probabil nu și-a dat seama de greșeală, a declarat pentru dpa purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold. Odată transmis, codul nu mai poate fi retras.

Poliția nu desfășoară o anchetă împotriva pilotului, întrucât autoritățile consideră că acesta a comis greșeala fără intenție.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat echipele de intervenție au avut la dispoziție mai puțin de o oră pentru a reacționa, din momentul transmiterii semnalului de urgență până la aterizarea avionului.

„A fost o intervenție cu adevărat excepțională”, a declarat acesta, subliniind că poliția a reușit să se pregătească într-un timp foarte scurt pentru cel mai grav scenariu posibil.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
SURSE. Bătălie grea pentru Ministerul Justiției. Trei nume în cărți: Fostul ministru Radu Marinescu și consilierii prezidențiali Alexandru Ciurea și Cosmin-Alexandru Soare-Filatov
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Ce câștigă Rusia din acordul privind motorina cu SUA și de ce îi convine lui Donald Trump
Libertatea
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
CSID
Dacia Striker poate fi comandată și în România! Cât costă rivalul pentru Škoda Octavia Combi?
Promotor