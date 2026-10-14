Un pilot a vrut să semnaleze o defecțiune radio, dar a declanșat o alertă de deturnare. Avioane de luptă, ridicate de urgență

Potrivit primelor informații, pilotul intenționa să semnaleze marți o defecțiune a sistemului de comunicații radio, însă a introdus din greșeală codul care indică deturnarea unei aeronave, a precizat purtătorul de cuvânt.

În locul codului pentru o defecțiune radio, transponderul avionului a transmis codul 7500, folosit pentru a semnala o deturnare.

Alerta a declanșat o mobilizare de amploare a forțelor de ordine la Nürnberg, inclusiv a unei echipe de negociatori specializați în comunicarea cu persoanele care deturnează aeronave și a unității speciale de intervenție (USK) a poliției bavareze.

Avioane militare au început să escorteze aeronava în timp ce aceasta se afla în spațiul aerian al Croației. Au fost alertate și avioane de luptă ale Forțelor Armate austriece. După intrarea aeronavei în spațiul aerian german, două avioane Eurofighter au escortat-o până la Nürnberg.

Poliția a anunțat miercuri că sistemul de comunicații radio al avionului Boeing 737-800 era defect. Din această cauză, echipajul nu a mai putut fi contactat după decolarea aeronavei de pe insula grecească Corfu.

Pilotul probabil nu și-a dat seama de greșeală, a declarat pentru dpa purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold. Odată transmis, codul nu mai poate fi retras.

Poliția nu desfășoară o anchetă împotriva pilotului, întrucât autoritățile consideră că acesta a comis greșeala fără intenție.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat echipele de intervenție au avut la dispoziție mai puțin de o oră pentru a reacționa, din momentul transmiterii semnalului de urgență până la aterizarea avionului.

„A fost o intervenție cu adevărat excepțională”, a declarat acesta, subliniind că poliția a reușit să se pregătească într-un timp foarte scurt pentru cel mai grav scenariu posibil.