Un polițist din Florida a furat identitatea unui decedat și s-a mutat în casa acestuia

Brian Louis Sguros, în vârstă de 35 de ani, ofițer de poliție din Lauderhill, Florida, a fost arestat săptămâna aceasta de Biroul Șerifului din comitatul Broward. Anchetatorii susțin că s-a dat drept bărbatul decedat, Dennis West, s-a mutat în casa în care l-a găsit pe West mort și apoi a renovat casa cu două etaje din sudul Floridei. Poliția spune că a locuit acolo ani de zile nedetectat, relatează BBC.

În 2022, poliția a fost chemată să-l verifice pe Dennis West, un rezident în vârstă de 71 de ani din Lauderhill, Florida. Ofițerul Brian Louis Sguros a fost chemat ca rezervă pentru verificarea asistenței sociale. Când l-a găsit pe West mort din cauze naturale, se presupune că „a creat o schemă complexă pentru a prelua controlul asupra casei individului”, a declarat Biroul Șerifului din comitatul Broward într-un comunicat de presă.

Polițistul a ordonat incinerarea cadavrului

Anchetatorii spun că Sguros a declarat la biroul medicului legist că este prieten cu West, deși autoritățile nu au găsit niciun indiciu că cei doi se cunoșteau, potrivit comunicatului de presă.

De asemenea, ar fi declarat medicului legist al comitatului că West nu are rude în viață, ceea ce autoritățile consideră, de asemenea, neadevărat, se arată în comunicat.

Sguros a ordonat apoi incinerarea corpului lui West, potrivit partenerului de știri al BBC, CBS.

Conform unei anchete comune realizate de biroul șerifului și de Biroul Evaluatorului de Proprietăți din comitatul Broward, Sguros a intrat în posesia casei în august 2022 și s-a mutat acolo.

Autoritățile spun că în 2025, el ar fi depus documente la biroul evaluatorului imobiliar, în care preciza că posesia sa datează din august 2022. Sguros a spus că a intrat în posesia casei pentru că era periculoasă și a vrut să împiedice oamenii străzii să o ocupe ilegal, conform documentelor instanței.

A plătit facturi în numele decedatului și a făcut renovări

El a plătit facturi la utilități care erau pe numele decedatului. De asemenea, a solicitat un permis pentru înlocuirea ușilor și ferestrelor exterioare, în valoare de 8.000 de dolari, conform documentelor instanței.

Sguros a susținut că a mărit valoarea proprietății, cheltuind peste 214.000 de dolari pe aceasta, potrivit biroului șerifului.

Sguros se confruntă cu acuzații de abatere oficială, utilizare infracțională a identității unei persoane decedate, utilizare infracțională a informațiilor de identificare personală, infracțiune împotriva unui utilizator de computer și utilizare ilegală a unui dispozitiv de comunicare bidirecțională. A fost eliberat din închisoare pe o cauțiune de 25.000 de dolari.

Moștenitorii au vrut să vândă casa

Forțele de ordine locale au fost informate despre situație atunci când moștenitorii lui West au încercat să vândă proprietatea, potrivit unei declarații a poliției.

După ce Sguros a returnat în cele din urmă cheile proprietarilor de drept ai proprietății, acesta ar fi cerut rambursarea pentru îmbunătățirile pe care le adusese proprietății, conform documentelor instanței.