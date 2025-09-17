Un vehicul blindat al ONU s-a prăbușit în Republica Centrafricană. Cinci ofițeri de poliție uciși

Vehiculul, care făcea parte dintr-un convoi Minusca format din cinci mașini, s-a prăbușit în râul Ombella M’poko înainte de a traversa un pod, potrivit purtătorului de cuvânt al Minusca, Florence Marshall. Convoiul se întorcea într-un alt oraș după ce adunase provizii în Bangui.

Toți cei cinci ofițeri uciși în accidentul de marți erau din Republica Congo.

În prezent se desfășoară o operațiune de căutare și salvare pentru recuperarea cadavrelor.

Republica Centrafricană rămâne una dintre cele mai sărace țări din lume, în ciuda bogăției sale minerale, inclusiv aur și diamante.

Țara este una dintre primele în care mercenarii Grupului Wagner, susținuți de Rusia, și-au stabilit operațiunile cu promisiunea de a lupta împotriva grupurilor rebele și de a restabili pacea. Forțele Wagner au servit ca gărzi de corp personale pentru președintele Faustin Archange Touadera, ajutându-l să câștige un referendum constituțional în iulie 2023, care i-ar putea prelungi puterea pe termen nelimitat.

Forțele de menținere a păcii ale Națiunilor Unite și mercenarii ruși au fost acuzați anterior de încălcarea drepturilor omului în Republica Centrafricană.