Ungaria transformă apa din fermele piscicole într-o armă împotriva secetei. Rezerva uriașă pe care vrea să o folosească

Organizația ungară care reprezintă sectorul acvaculturii și pescuitului, MA-HAL, colaborează cu autoritatea națională pentru apă în cadrul programului, relatează Reuters.

În mod tradițional, după recoltarea peștilor, apa din bazine era evacuată în râuri și canale. În ultimii ani, o parte din aceasta a început să fie direcționată către zonele umede din apropiere.

Acum, interesul pentru această resursă a crescut, iar fermierii și administrațiile parcurilor naționale solicită la rândul lor apă din iazurile piscicole.

MA-HAL intenționează să extindă sistemul la nivel național. Bazinele gestionate de sectorul piscicol pot stoca împreună aproape 300 de milioane de metri cubi de apă, volum echivalent cu aproximativ 120.000 de piscine olimpice.

„În 2026, iazurile noastre piscicole au reprezentat ultima sursă de apă pentru multe viețuitoare”, a declarat Nandor Puskas, șeful MA-HAL, explicând necesitatea extinderii programului.

Seceta a afectat inclusiv centrala nucleară Paks

Măsurile vin după ce Ungaria s-a confruntat în această vară cu secetă severă, pe fondul valurilor de căldură care au afectat o mare parte a Europei.

Nivelurile unor râuri au coborât la valori record, situație care a creat probleme inclusiv pentru transportul fluvial de mărfuri și pentru centrala nucleară Paks.

În august, guvernul ungar a anunțat o nouă strategie în domeniul apei, care acordă prioritate metodelor naturale de retenție. Obiectivul este păstrarea unei cantități cât mai mari de apă în teritoriu în perioadele favorabile, astfel încât aceasta să poată fi utilizată atunci când precipitațiile devin insuficiente.

Ploile din toamnă au redus între timp presiunea provocată de secetă, însă autoritățile admit că problema necesită măsuri pe termen lung.

„Suntem în întârziere cu câțiva ani”

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a recunoscut luni, în Parlament, că măsurile pentru îmbunătățirea gestionării apei ar fi trebuit începute mai devreme.

„Ar fi trebuit să începem această muncă în urmă cu ani de zile. Suntem în întârziere cu câțiva ani. Dar acest lucru nu poate fi o scuză”, a declarat șeful guvernului.

Experimentul din Ungaria este relevant și pentru alte țări europene, unde seceta agricolă și gestionarea resurselor de apă au devenit probleme recurente. Modelul ungar arată cum infrastructura existentă în acvacultură poate primi un rol suplimentar, prin reutilizarea apei pentru agricultură, ecosisteme și spații verzi în perioadele cu deficit de precipitații.