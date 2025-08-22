Uniunea Europeană accelerează proiectul euro digital

Uniunea Europeană accelerează discuțiile pentru introducerea unui euro digital, după ce Statele Unite au adoptat, în iulie, o lege de referință pentru supravegherea pieței stablecoins – monede digitale ancorate în valute tradiționale, în special în dolar – estimată la 288 de miliarde de dolari.

Adoptarea rapidă a așa-numitei legi Genius Act i-a determinat pe oficialii europeni să regândească abordarea tehnologică.

Surse de la Bruxelles, citate de Financial Times, spun că se analizează acum posibilitatea ca euro digital să funcționeze pe o blockchain publică (o rețea deschisă și transparentă, unde oricine poate verifica tranzacțiile) precum Ethereum sau Solana, și nu pe o rețea privată, așa cum era planificat inițial: „Adoptarea rapidă a legii americane a zguduit mulți oameni. În instituțiile europene se spune acum că trebuie să grăbim proiectul, să împingem euro digital mai repede înainte”.

Euro digital, văzut ca protecție în fața dolarului

Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează de mai mulți ani la un posibil euro digital, care ar putea fi folosit gratuit în întreaga zonă euro. Oficialii de la Bruxelles consideră că o monedă digitală europeană este necesară pentru a proteja poziția euro pe continent, având în vedere că utilizarea numerarului scade, iar popularitatea tokenurilor denominate în dolari crește.

Un membru al consiliului executiv al BCE, Piero Cipollone, avertiza în luna aprilie că promovarea stablecoins-urilor americane „ridică probleme pentru stabilitatea financiară și autonomia strategică a Europei”, explicând că acest fenomen ar putea duce la „mutarea depozitelor în euro către Statele Unite și la o consolidare suplimentară a rolului dolarului în plățile transfrontaliere”.

Moneda digitală între transparență și confidențialitate

Dacă proiectul european ar adopta o blockchain publică, moneda europeană digitală ar putea fi tranzacționată la nivel mondial, ceea ce i-ar crește circulația și utilizarea. Însă, dat fiind faptul că tranzacțiile pe blockchainurile publice sunt vizibile și pot ridica probleme de confidențialitate, oficialii rămân rezervați.

BCE a confirmat pentru Financial Times că analizează „diferite tehnologii, atât centralizate, cât și descentralizate, în dezvoltarea monedei europene digitale”, dar că nu a fost luată încă o decizie finală. O soluție centralizată ar presupune ca toate tranzacțiile să fie gestionate direct de BCE, într-un sistem asemănător plăților bancare clasice. În schimb, o variantă descentralizată ar folosi o rețea de tip blockchain, unde tranzacțiile sunt validate în mod transparent de mai mulți participanți.

Prima variantă ar oferi mai mult control și protecție a datelor, în timp ce a doua ar putea crește accesibilitatea monedei în afara zonei euro.