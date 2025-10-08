Ce intenții are UE cu statele care discriminează comunitățile LGBTQ+

Bruxelles-ul nu va ezita să dea în judecată țările UE dacă acestea încalcă drepturile cetățenilor aparținând comunității LGBTQ+, a declarat comisarul pentru egalitate, potrivit Politico.

Uniunea Europeană dorește să intensifice eforturile de interzicere a terapiei de conversie, practicată de multe țări.

Terapia de conversie se referă la un demers de a schimba sau suprima orientarea sexuală a unei persoane.

Comisarul pentru Egalitate Hadja Lahbib a prezentat miercuri „Strategia LGBTQ+ pentru perioada 2026 – 2030” pentru combaterea atacurilor tot mai frecvente împotriva membrilor comunității.

„Se pare că ne îndreptăm înapoi”, a spus ea.

Comisia se va axa pe combaterea discursului instigator la ură

Jumătate dintre țările UE au în prezent o strategie națională pentru egalitatea LGBTQ+.

Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Malta, Germania, Portugalia și Spania au interzis terapia de conversie, în timp ce Olanda ia în calcul alt mod de conversie.

Între timp, în SUA, Curtea Supremă are în vedere anularea interdicției impuse de Colorado acestei practici.

Comisia dorește să se axeze pe combaterea discursului instigator la ură împotriva persoanelor LGBTQ+, atât în mediul online, cât și în offline și are de gând să elaboreze un plan pentru combaterea hărțuirii cibernetice.

O lege care să armonizeze definiția infracțiunilor motivate de ură în online este, de asemenea, avută în vedere.

Care sunt țările cu legi stricte împotriva comunității LGBTQ+

Acest lucru vine în contextul în care mai multe țări au elaborat legi stricte împotriva unor concepte LGBTQ+, cum ar, fi de exemplu, Slovacia, care, luna trecută, a reușit să consacre în Constituție că există doar două genuri (masculin și feminin), să interzică mamele-surogat și adopția pentru cuplurile de același sex.

Liderul maghiar, Viktor Orban, se află într-o dispută cu Bruxelles-ul, din cauza unei serii de legi anti-LGBTQ+ și a încrecării sale nereușite de a interzice Budapest Pride.

Curtea Supremă a UE urmează să se pronunțe în curând cu privire la încălcarea legislației UE de către aceste acțiuni, dar o opinie juridică recentă sugerează că este probabil ca instanța să fie de partea Bruxelles-ului.

Pedepse pecuniare pentru atitudinea Ungariei față de comunitatea LGBTQ+

„Comisia nu va ezita să ia măsuri suplimentare”, inclusiv să se adreseze instanței, pentru a proteja drepturile cetățenilor, a declarat Lahbib, adăugând că există 10 proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs împotriva Ungariei pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale UE.

De altfel, Comisia a înghețat 18 miliarde de euro din finanțarea UE pentru Ungaria ca urmare a acestor încălcări.

„Nu vrem să pedepsim cetățenii pentru acțiunile întreprinse de guvernele lor”, a declarat Lahbib, adăugând că în următorul buget pe termen lung al UE a propus ca fondurile înghețate pentru încălcarea statului de drept să fie redistribuite direct către organizațiile societății civile.