Ursula von der Leyen își face propriul serviciu secret. UE va avea propria agenție care va coordona și utiliza informațiile colectate de serviciile naționale de informații

Conform publicației, obiectivul noului organism este de a îmbunătăți coordonarea și utilizarea informațiilor colectate de serviciile naționale de informații ale statelor membre ale UE.

Nouă unitate va fi înființată în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Aceasta va implica experți din structurile de informații ale statelor membre ale UE și se va concentra pe colectarea și analiza comună a datelor pentru a răspunde nevoilor blocului.

Potrivit surselor publicației, decizia a fost luată pe fondul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei și al declarațiilor președintelui american Donald Trump cu privire la o posibilă reducere a sprijinului american pentru securitatea europeană. Acești factori au obligat Bruxelles-ul să-și reevalueze propriile capacități de securitate și să inițieze cel mai amplu program de reînarmare de la sfârșitul Războiului Rece.

„Serviciile de spionaj ale statelor membre ale UE știu multe. Comisia știe multe. Avem nevoie de o modalitate mai bună de a pune toate aceste informații laolaltă și de a fi eficienți și utili pentru parteneri. În domeniul informațiilor, trebuie să dai ceva pentru a primi ceva”, citează publicația un oficial european.

În același timp, reprezentanții serviciului diplomatic al UE, care supraveghează activitatea Centrului de Informații și Situații (Intcen), se opun acestei măsuri. Ei se tem de duplicarea funcțiilor și de o posibilă slăbire a structurilor existente.

Bruxellesul ia în considerare înființarea unei unități specializate în securitate și informații în cadrul Secretariatului.

Conceptul este în prezent în curs de elaborare, discuțiile fiind în desfășurare, și nu a fost stabilit încă un calendar specific. Inițiativa se va baza pe experiența existentă a Comisiei și va implica o cooperare strânsă cu structurile relevante ale Serviciului European de Acțiune Externă.