Ursula von der Leyen, la trei ani de la atacurile Hamas: „Cruzimea și teroarea nu trebuie să se mai repete niciodată”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacurile teroriste comise de Hamas în Israel, la data de 7 octombrie 2023.

Aceasta a comemorat victimele și a transmis solidaritatea Uniunii Europene cu familiile acestora și cu cei ale căror vieți au fost schimbate în urma atacurilor.

„Astăzi se împlinesc trei ani de la atacurile teroriste din 7 octombrie din Israel. Comemorăm victimele și suntem alături de familiile care poartă încă povara grea a durerii. Ne amintim de viețile tinere curmate brusc la un festival de muzică. Și de calvarul îndelungat al ostaticilor. UE este alături de toți cei ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna în acea zi”, a transmis președinta Comisiei Europene pe X.

Today marks three years since the terrorist attacks of 7 October in Israel. We honour the victims and stand with the families who still carry the heavy weight of grief. We remember the young lives cut short at a music festival. And the long ordeal of the hostages. The EU stands with all those whose lives were forever changed by that day. The unspeakable savagery and terror of 7 October must never happen again. The EU remains ready to help turn today’s fragile ceasefire into a durable peace, based on a two-state solution. And remains equally convinced that nothing justifies terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2026

Atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 au provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și au dus la luarea a 251 de ostatici, potrivit datelor citate de Reuters. Atacul a declanșat războiul din Fâșia Gaza, iar pentru o lungă perioadă, violențele au fost masive în regiune.

Ursula von der Leyen: „Aceste lucruri nu trebuie să se mai repete”

Președinta Comisiei Europene a condamnat din nou atacurile Hamas și a transmis că violențele din 7 octombrie nu trebuie să se repete.

„Cruzimea și teroarea de neimaginat din 7 octombrie nu trebuie să se mai repete niciodată”, a scris Ursula von der Leyen.

Aceasta a mai precizat că este necesar ca actuala încetare a focului să ducă la o soluție pe termen lung, pentru binele ambelor părți care fac parte din conflict.

Potrivit șefei Comisiei Europene, Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la transformarea încetării focului într-o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state.

„UE rămâne pregătită să contribuie la transformarea actualei încetări fragile a focului într-o pace durabilă, bazată pe soluția celor două state”, a transmis Ursula von der Leyen.

„Și rămâne la fel de convinsă că nimic nu justifică teroarea”, a mai transmis președinta Comisiei Europene.