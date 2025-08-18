Va obține Ucraina garanții de securitate „în stil NATO”? Ce prevede Articolul 5 din Tratatul Alianței, care a fost invocat o singură dată în istorie

În raportul oferit liderilor europeni de Donald Trump, după întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, tema centrală a fost garanțiile de securitate pentru Ucraina.

O sursă a declarat pentru Reuters că aceste garanții ar avea valoarea Articolului 5 din Tratatul NATO. Cu toate acestea, nu se cunosc detalii concrete privind formularea acestor garanții. Ucraina nu este stat membru al Alianței, însă aspiră la acest obiectiv. Ce prevede Articolul 5, care a fost adus în discuție odată cu invazia Rusiei împotriva Ucrainei?

Articolul 5 din Tratatul NATO este un articol-pilon al Alianței: țările membre NATO „sunt de acord că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau America de Nord va fi considerat un atac împotriva tuturor”. Prin urmare, fiecare va trebui să intervină pentru a ajuta țara atacată „prin întreprinderea imediată, individual și în concert cu celelalte părți, a acțiunilor pe care le consideră necesare, inclusiv utilizarea forței armate”.

De ce se vorbește despre Articolul 5 în cazul Ucrainei, deși țara nu face parte din Alianță?

Articolul 5 din Tratatul NATO a fost adus în discuție odată cu invazia Ucrainei, în contextul în care țările aflate la granița Ucrainei, care fac parte din NATO, și-au exprimat îngrijorarea că următoarea țintă ar putea fi chiar ele.

De asemenea, în luna iunie, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas a avertizat că Rusia plănuiește o agresiune pe termen lung împotriva Europei, după ce rapoartele mai multor servicii de informații ale țărilor din Europa de Vest au concluzionat că Rusia ar putea ataca o țară membră NATO până la sfârșitul acestui deceniu. Drept urmare, țările membre au decis în luna iunie a acestui an să majoreze cheltuielile de apărare de la 2% la 5% din PIB.

La 6 martie, în cadrul Consiliului European extraordinar, premierul italian Giorgia Meloni a propus aliaților extinderea garanțiilor prevăzute la articolul 5 din Tratatul NATO la Ucraina, fiind primul oficial european care a avansează o astfel de variantă. Același lucru i-a propus și Trump lui Putin la summitul din Alaska. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat că Putin ar fi dispus să accepte asemenea garanții.

Riscurile extinderii garanțiilor articolului 5 la Ucraina

Printre altele, articolul 5 din Tratatul NATO prevede integrarea în structura de comandă a NATO, iar extinderea ar include și umbrela nucleară. În actualul context, problemele teritoriale complică posibila extindere, având în vedere că Rusia ocupă deja o parte din teritoriul ucrainean.

Ucraina dorește să adere la NATO, însă acest lucru reprezintă o linie roșie pentru Moscova. În cadrul discuțiilor cu Trump în Alaska, Putin a insistat asupra eliminării „cauzelor războiului”, termen prin care Moscova cere neutralitatea Ucrainei și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO. Aceste cerințe rămân puncte majore de blocaj în negocierile privind un posibil acord de pace.

Potrivit Corriere della Sera, până în prezent, articolul 5 din Tratatul NATO a fost invocat o singură dată de la înființarea Alianței: după atacurile Al Qaeda din 11 septembrie 2001 asupra Turnurilor Gemene și Pentagonului. La momentul respectiv, s-a recunoscut că atacul a venit din străinătate și s-a decis trimiterea trupelor NATO în Afganistan.