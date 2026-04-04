Prima pagină » Știri externe » Viața pe Lună: provocările ascunse ale viitoarelor misiuni spațiale

Viața pe Lună: provocările ascunse ale viitoarelor misiuni spațiale

Oamenii se pregătesc să revină pe Lună pentru perioade tot mai lungi. Programul Artemis al NASA vizează chiar construirea unei baze permanente. Însă viața pe suprafața lunară ar putea pune la încercare aproape fiecare sistem al corpului uman, scrie The Conversation.
Viața pe Lună: provocările ascunse ale viitoarelor misiuni spațiale
Sursa foto: NASA
Victor Dan Stephanovici
04 apr. 2026, 06:45

După mai bine de jumătate de secol de la programul Apollo, agențiile spațiale vor să transforme Luna într-un loc de lucru pentru astronauți. Programul Artemis al NASA urmărește instalarea unui avanpost la polul sud lunar. Prima etapă a fost misiunea Artemis I din 2022, care a testat fără echipaj racheta Space Launch System și capsula Orion. În aprilie 2026 a fost lansată Artemis II, o misiune de zece zile cu patru astronauți care orbitează Luna. Scopul este verificarea sistemelor de suport vital, navigație și protecție termică înainte de misiuni mai complexe, arată The Conversation.

Un mediu ostil pentru organismul uman

Viața pe Lună ar expune astronauții la condiții extreme. Gravitația este de aproximativ șase ori mai mică decât pe Pământ. În plus, suprafața lunară este expusă direct radiațiilor cosmice. Temperaturile pot varia dramatic, iar praful lunar este considerat toxic pentru organism. La acestea se adaugă izolarea, stresul psihologic și perturbarea ritmului somn-veghe. Radiațiile pot afecta ADN-ul și sistemul imunitar. În același timp, gravitația redusă schimbă modul în care circulă sângele și oxigenul în corp.

În condiții de microgravitație, corpul uman se adaptează treptat. Mușchii și oasele își pot pierde din densitate. De asemenea, pot apărea modificări ale sistemului cardiovascular. Aceste schimbări pot evolua lent. Unele probleme pot deveni vizibile abia după luni sau chiar ani. Din acest motiv, NASA pune accent pe monitorizarea continuă a stării de sănătate a astronauților.

Soluții pentru menținerea sănătății

Exercițiul fizic rămâne una dintre cele mai importante metode de protecție. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională fac zilnic aproximativ două ore de antrenament. Pe Lună, echipamentele de antrenament trebuie adaptate gravitației reduse. Alimentația va avea, de asemenea, un rol important pentru menținerea masei musculare și a densității osoase. O altă soluție studiată este gravitația artificială. Aceasta ar putea fi generată prin centrifuge care expun periodic astronauții la o forță gravitațională mai mare.

Baze lunare în sol. Concept NASA

Pentru protecția împotriva radiațiilor, viitoarele baze ar putea fi construite parțial din sol lunar. Acesta ar acoperi structurile și ar reduce expunerea la radiații și micrometeoriți. În interior, astronauții ar putea cultiva plante în sere speciale. Acestea ar contribui atât la alimentație, cât și la menținerea unui mediu mai sănătos.

Luna, un test pentru viitorul explorării spațiale

Viața pe Lună ar putea fi spectaculoasă, dar și extrem de dificilă. Astronauții ar lucra într-un mediu tăcut și ostil, cu Pământul vizibil pe cer. Experiența acumulată ar putea însă deschide drumul către misiuni umane spre Marte. În același timp, cercetările despre adaptarea corpului uman în spațiu ar putea oferi informații valoroase și pentru medicina de pe Pământ. În acest sens, Luna ar deveni nu doar o destinație, ci și un laborator pentru viitorul explorării spațiale.

