VIDEO Greta Thunberg, ridicată din nou de poliţie

Doi ofiţeri au ridicat-o pe Thunberg şi au târât-o înainte de a o pune la pământ la aproximativ 20 de metri de uşa pe care o obstrucţionase.

Thunberg şi zeci de alţi activişti de mediu au început luni să blocheze principalele intrări în parlamentul suedez, într-un protest de tip "sit-down" împotriva efectelor crizei climatice şi a ceea ce ei au numit inacţiune politică.

Swedish police forcibly removed Greta Thunberg and other climate activists who were blocking the entrance to parliament for a second day, driving them away in a police van https://t.co/PHlMuYBxX8 pic.twitter.com/ZQYa7K2IeW