Șase polițiști falși care conduceau un „birou anti-criminalitate” au fost arestați

„Biroul internațional de investigare a criminalității” condus de aceștia, situat în Boida, o suburbie a New Delhi , era decorat în „culorile” poliției, au declarat autoritățile într-un comunicat emis duminică seara.

Cei șase bărbați sunt suspectați de falsificarea de documente și de administrarea unui site web prin intermediul căruia solicitau „donații”, potrivit aceleiași surse. Aceștia se prezentau ca „funcționari publici” și ca fiind „afiliați la Interpol” și la agenții internaționale de combatere a criminalității.

Forțele de ordine au confiscat mai multe telefoane mobile, carnete de cecuri, ștampile oficiale și cărți de identitate.

Aceste arestări au loc după ce, la sfârșitul lunii iulie, în apropiere de New Delhi, a unui bărbat care s-a prezentat timp de doi ani ca ambasador al unor națiuni fictive și care ar fi înșelat persoane în căutarea unui loc de muncă, promițându-le că le va găsi un loc de muncă în străinătate, a fost reținut.