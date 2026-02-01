Reșița: Două mașini distruse după ce un individ a provocat un incendiu și a fugit

„În cursul nopții, în jurul orei 00.24, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați prin SNUAU 112 că un autoturism staționat în parcarea unui bloc din municipiu a luat foc, iar focul s-a extins la un alt autoturism parcat în apropiere”, transmite IPJ Caraș-Severin.

Pompierii au intervenit rapid, stingând incendiul în urma căruia nu au fost înregistrate victime.

În urma evenimentului, unul dintre autoturisme a fost distrus în totalitate, iar cel de-al doilea a fost afectat în proporție de aproximativ 80%.

Potrivit primelor cercetări, incendiul a fost provocat de o persoană care a fugit de la fața locului.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul și pentru identificarea suspectului.

„Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița”, se arată în încheierea informării.