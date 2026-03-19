Care sunt domeniile care fac cele mai multe angajări acum

Piața muncii începe anul 2026 cu o ușoară contracție, dar și cu evoluții spectaculoase în anumite domenii-cheie.

Aproape 50.000 de locuri de muncă au fost postate de la începutul anului pe platforma eJobs, un număr cu circa 10% mai mic față de aceeași perioadă din 2025.

În contrast cu scăderea generală, unele sectoare au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de joburi disponibile.

Cel mai spectaculos avans apare în domeniul asigurărilor, unde numărul pozițiilor deschise s-a dublat, ajungând la 4.600 de joburi, față de 2.300 anul trecut.

Creșteri moderate în alte domenii

Și sectorul financiar-bancar a avut o evoluție puternică, cu aproape 7.000 de locuri de muncă postate și o creștere de 58% comparativ cu începutul anului trecut.

Alte domenii care au raportat creșteri, deși mai moderate, sunt transportul și logistica (+13%, 5.500 de joburi), turismul (+7,5%, 5.700 de joburi), industria alimentară (+7,4%, 6.500 de joburi), energia (+5%, 1.700 de joburi) și construcțiile (+1%, 4.600 de joburi).

Serviciile și retailul se află într-o fază de stagnare

„Avem o dinamică evolutivă evidentă în aceste domenii, unele dintre ele fiind piloni tradiționali ai recrutării, precum transportul, industria alimentară, turismul și construcțiile, dar și sectoare care nu veneau, în mod obișnuit, cu volume mari de joburi, cum sunt asigurările și energia”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Pe de altă parte, domenii mari precum retailul, serviciile sau call-center/BPO se află într-o fază de stagnare sau ușoară scădere, de aproximativ 10% față de anul trecut.

Aceste sectoare ar putea reveni începând cu trimestrul al doilea, odată cu apropierea sezonului cald.

Unde s-au înregistrat cele mai multe aplicări

În ceea ce privește interesul candidaților, aplicările au crescut în toate domeniile, ajungând la 3,1 milioane în primele luni ale anului, cu 24% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Cele mai multe aplicări s-au înregistrat în retail, servicii, financiar-bancar și turism.

Majoritatea locurilor de muncă disponibile vizează candidații entry-level și mid-level, precum și persoanele fără experiență, în timp ce pozițiile pentru seniori și manageri sunt mai puțin numeroase.

Orașele medii le ajung din urmă pe cele mari

Schimbări au apărut și în distribuția geografică a joburilor.

Deși Bucureștiul și marile centre urbane – Cluj-Napoca, Iași, Ilfov și Brașov – concentrează peste jumătate din oferta totală, orașele de talie medie câștigă teren.

Constanța, Sibiu, Târgoviște și Buzău au înregistrat creșteri ale numărului de joburi, iar Brașovul a avut cea mai mare evoluție din țară, de 34%, ocupând locul al doilea după Capitală.

În prezent, aproximativ 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro, iar peste 8.000 pe iajob.ro.