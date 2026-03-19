Prima pagină » Știrile zilei » ANM: Cod galben de vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei / În București se anunță temperaturi în scădere și intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o prognoză de intensificare a vântului, iar pentru ziua de vineri, o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru regiunile din sudul și estul României. În Capitală, urmează o perioadă de răciri, însoțită de intensificări ale vântului.
Radu Mocanu
19 mart. 2026, 10:17, Social

Vântul se va intensifica temporar în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri, atenționare se extinde și pentru regiunile estice și sud-estice. În aceste regiuni, viteza la rafală va ajunge la 40 și 45 km/h, iar în zonele montane, vântul va bate cu până la 80 de km/h. 

ANM a emis o atenționare meteorologică Cod galben pentru ziua de vineri. Aceasta vizează Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură, viteza la rafală va ajunge 70-80 km/h. 

Potrivit prognozi, avertizarea va afecta județele Vrancea,  Galați,  Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași și Constanța. 

Vremea în București

Joi, temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 2-4 grade. Cerul va fi predominant noros pe parcursul zilei și vântul va sufla moderat, cu viteza la rafală de până la 45 km/h. 

Vineri, temperaturile vor urca până la 13 grade Celsius, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 40 km/h. 

„În intervalul 19 martie, ora 10 – 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în prognoza emisă de ANM. 

