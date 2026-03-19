ANM: Cod galben de vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei / În București se anunță temperaturi în scădere și intensificări ale vântului

Vântul se va intensifica temporar în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri, atenționare se extinde și pentru regiunile estice și sud-estice. În aceste regiuni, viteza la rafală va ajunge la 40 și 45 km/h, iar în zonele montane, vântul va bate cu până la 80 de km/h.

ANM a emis o atenționare meteorologică Cod galben pentru ziua de vineri. Aceasta vizează Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură, viteza la rafală va ajunge 70-80 km/h.

Potrivit prognozi, avertizarea va afecta județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași și Constanța.

Vremea în București

Joi, temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 2-4 grade. Cerul va fi predominant noros pe parcursul zilei și vântul va sufla moderat, cu viteza la rafală de până la 45 km/h.

Vineri, temperaturile vor urca până la 13 grade Celsius, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 40 km/h.

„În intervalul 19 martie, ora 10 – 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în prognoza emisă de ANM.