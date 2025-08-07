Elevul unei școli de poliție, propus pentru arestare. A condus băut și a provocat un accident mortal

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, tânărul de 19 de ani a fost judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunilor ucidere din culpă, și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Anterior, tânărul fusese reținut pentru 24 de ore.

În 21 iulie, în jurul orei 4.30, tânărul de 19 ani, elev al unei şcoli de poliţie şi aflat în timpul liber la acel moment, a condus o mașină în care se mai aflau în calitate de pasageri un bărbat de 18 ani pe scaunul din dreapta faţă şi respectiv un bărbat de 20 ani pe bancheta din spate, într-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud.

La intrarea pe un podeț din beton, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum și al consumului de alcool, a acroșat cu partea dreaptă a mașinii capătul din dreapta al podețului, iar apoi autoturismul și-a continuat deplasarea, a părăsit

partea carosabilă spre stânga și s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un mal de pământ.

În urma impactului, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta şoferului, tânărul de 18 ani, elev la liceu. De asemenea, pasagerul aflat pe bancheta din spate și șoferul au fost răniți.

„Conform buletinului de analiză toxicologică emis în cauză de SJML Bistriţa-Năsăud, inculpatul avea la ora recoltării mostrelor biologice o îmbibaţie alcoolică de 1,24 g%o alcool pur în sânge (proba 1-ora 06:40) și 0,98 g%o alcool pur în sânge (proba 2-ora 07:40)”, arată procurorii.

Cercetările sunt continuate.