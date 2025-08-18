Prima pagină » Știri externe » Trump plănuiește să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni

Trump plănuiește să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că plănuiește să îl sune pe Vladimir Putin după discuțiile de astăzi la Casa Albă cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Iulian Moşneagu
18 aug. 2025, 21:01, Știri externe

„El (Putin – n.r.) așteaptă apelul meu când vom încheia această întâlnire”, a spus Trump.

Președintele Statelor Unite a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice, va ridica ideea unei întâlniri trilaterale între el, Putin și Zelenski.

„Este posibil să avem sau să nu avem o întâlnire trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă avem, avem o șansă bună, cred că dacă avem o trilaterală, există o șansă bună să se încheie (războiul – n.r.)”, a spus Trump.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri, în Alaska, pentru a discuta despre încheierea războiului.

Donald Trump a declarat că oferirea de garanții de securitate Ucrainei este încă în discuție între SUA și aliații europeni din NATO.

„Vom discuta asta astăzi, dar le vom oferi o protecție foarte bună, o securitate foarte bună”, a spus Trump.

Aceste termeni de securitate ar putea reprezenta un compromis menit să protejeze Ucraina fără a permite aderarea țării la NATO,  un pas pe care Rusia a avertizat de mult timp că nu îl va accepta.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a descris anterior astfel de garanții asemănătoare „Articolului 5”, similare cu cele acordate țărilor membre NATO.