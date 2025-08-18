Trump plănuiește să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni

„El (Putin – n.r.) așteaptă apelul meu când vom încheia această întâlnire”, a spus Trump.

Președintele Statelor Unite a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice, va ridica ideea unei întâlniri trilaterale între el, Putin și Zelenski.

„Este posibil să avem sau să nu avem o întâlnire trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă avem, avem o șansă bună, cred că dacă avem o trilaterală, există o șansă bună să se încheie (războiul – n.r.)”, a spus Trump.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri, în Alaska, pentru a discuta despre încheierea războiului.

Donald Trump a declarat că oferirea de garanții de securitate Ucrainei este încă în discuție între SUA și aliații europeni din NATO.

„Vom discuta asta astăzi, dar le vom oferi o protecție foarte bună, o securitate foarte bună”, a spus Trump.

Aceste termeni de securitate ar putea reprezenta un compromis menit să protejeze Ucraina fără a permite aderarea țării la NATO, un pas pe care Rusia a avertizat de mult timp că nu îl va accepta.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a descris anterior astfel de garanții asemănătoare „Articolului 5”, similare cu cele acordate țărilor membre NATO.