Primarul Washingtonului critică decizia lui Trump de a prelua controlul poliției din DC

Bowser a subliniat că măsura reprezintă o intruziune în autonomia orașului, dar a afirmat că nu este surprinsă, având în vedere retorica folosită anterior de Trump.

„Această acțiune este fără precedent și afectează autonomia noastră”, a spus Bowser într-o conferință de presă, adăugând că administrația sa va continua să gestioneze guvernarea locală „într-un mod de care locuitorii să fie mândri”, potrivit CNN.

Primarul a precizat că, în ciuda acestei decizii, structura organizatorică a Poliției Metropolitane nu s-a schimbat, iar șeful poliției continuă să raporteze direct autorităților locale. De asemenea, Bowser a anunțat că a contactat recent procurorul general Pam Bondi, responsabil pentru implementarea ordinului executiv al președintelui, în vederea unei întâlniri.

Bowser a criticat de asemenea percepția președintelui asupra orașului, afirmând că aceasta este „modelată de experiența sa din timpul pandemiei COVID-19” și a evidențiat că rata criminalității în Washington este în scădere, situându-se la cel mai redus nivel din ultimele 30 de ani.

În replică la decizia lui Trump de a crește prezența federală în oraș pentru a combate criminalitatea, primarul a subliniat că, deși unele dintre aceste măsuri pot fi pozitive pentru cartiere, respectarea legii trebuie să rămână o prioritate comună între forțele de ordine și comunitate.

Administrația Trump a ordonat în ultimele zile o intervenție federală de șapte zile, urmată de preluarea oficială a controlului asupra poliției locale și desfășurarea Gărzii Naționale, ca răspuns la o serie de crime mediatizate în capitala americană.