Viitorul masinilor se schimbă rapid: Unde se află autostrada care îți încarcă mașina electrică în mers

Ideea ca un vehicul electric să își alimenteze bateria fără cabluri, chiar în timpul deplasării, nu mai aparține domeniului science-fiction. În Florida, un proiect inovator de infrastructură își propune să transforme șoselele în surse de energie, iar State Road 516 ar putea deveni un exemplu de referință pentru viitoarea mobilitate electrică la nivel mondial, scrie La Stampa.
Sursa foto: Captură video Youtube/Central Florida Expressway Authority
Victor Dan Stephanovici
12 ian. 2026, 13:42, Știri externe

Noua arteră rutieră, denumită State Road 516, va conecta comitatele Lake și Orange pe o distanță de circa 7 kilometri. Pe un segment de 1,2 km vor fi instalate bobine inductive sub stratul de asfalt, capabile să transmită energie electrică fără fir către automobilele aflate în mișcare.

Potrivit cotidianului La Stampa, testele inițiale sunt programate pentru vara anului 2026 și se vor concentra exclusiv pe flotele comerciale – camioane grele, vehicule de livrare și mașini de serviciu. Obiectivul principal este scurtarea timpilor de staționare pentru încărcare și creșterea eficienței transportului rutier de mărfuri.

Alimentare wireless din carosabil, pe autostrada electrică

Tehnologia, cunoscută sub denumirea Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT), presupune montarea unor bobine sub drum, care generează un câmp magnetic. Vehiculele dotate cu bobină receptoare pot capta acest câmp și îl transformă în energie electrică pentru acumulator.

Puterea maximă estimată este de aproximativ 200 kW – similară cu cea a stațiilor rapide de încărcare – și sistemul va funcționa doar pentru vehiculele compatibile implicate în proiectul-pilot.

Autoritățile din Florida au ales să testeze tehnologia pe flote comerciale din motive clare. Astfel se reduce timpul de nefuncționare iar costurile de operare scad. de asemenea se diminuează semnificativ emisiille în transportul greu.
Pentru camioane și vehicule urbane, încărcarea în deplasare poate elimina una dintre cele mai mari provocări ale electrificării: autonomia limitată.

Un trend internațional

Proiectul din SUA se înscrie într-o tendință globală. În Europa, mai multe state testează drumuri electrificate:

  • Italia: „Arena del Futuro” lângă autostrada A35 BreBeMi, unde vehiculele se încarcă wireless în mers.
  • Germania: un segment experimental pe A6, în Bavaria.
  • Franța: porțiune dedicată alimentării wireless a camioanelor.
  • Suedia: lider european, cu tehnologii diverse testate și plan de 3.000 km drumuri electrificate până în 2035.

Dacă rezultatele testelor vor confirma fiabilitatea și eficiența, astfel de infrastructuri ar putea revoluționa logistica și transportul rutier. S-ar putea astfel permite utilizarea unor baterii mai mici și reduce semnificativ prețul vehiculelor electrice. Tranziția către transport cu emisii zero ar fi astfel accelerată, dezvoltând puternic segmentul mobilității electrice.

