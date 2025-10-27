Violențe la Podgorica: Muntenegru suspendă vizele pentru cetățenii turci

Autoritățile din Muntenegru au anunțat luni reținerea a zeci de cetățeni turci și azeri după ce un bărbat a fost înjunghiat sâmbătă seara în urma unui schimb de insulte cu un grup de turci. Poliția a raportat că rănile nu i-au pus viața în pericol.

Duminică, situația a escaladat. Zeci de localnici au vandalizat vehicule cu plăcuțe turcești, iar mai mulți cetățeni turci au fost nevoiți să se baricadeze într-un cazinou pentru a evita represaliile.

După incidente, forțele de ordine au reținut doi suspecți direct implicați în atac, „un cetățean turc și unul azer”, alături de alți 45 de turci și azeri care nu dețineau documente legale de ședere. Potrivit Reuters, opt persoane au primit decizii de deportare, iar șapte au fost amendate.

Premierul Milojko Spajić a comunicat că regimul fără vize pentru cetățenii turci va fi suspendat temporar, precizând că autoritățile vor căuta o soluție prin dialog cu Ankara: „Vom iniția discuții intense cu Republica Turcia pentru a găsi, în spiritul bunei cooperări, cel mai bun model în interesul nostru reciproc”, a transmis acesta pe X.

„Nu trebuie să existe loc pentru vina colectivă sau stigmatizarea unui întreg popor”, a declarat președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, condamnând atât violențele, cât și modul în care comunitatea turcă a fost țintită de unii localnici după incidentele din capitală. El a subliniat nevoia unei politici de imigrație „ferme împotriva abuzurilor și criminalității, corecte față de toți cei care respectă legile”.

Muntenegru găzduiește peste 13.000 de cetățeni turci, într-un stat cu doar 620.000 de locuitori și economie puternic dependentă de turism. Oficialii spun că numărul turcilor care caută locuri de muncă sau deschid afaceri este în creștere, pe măsură ce țara se pregătește pentru aderarea la Uniunea Europeană.