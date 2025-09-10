Prima pagină » Știri externe » Washington: Donald Trump a fost huiduit și numit Hitler într-un restaurant

Poliția nu a confirmat incidentul
Sursă foto: Hepta
Petru Mazilu
10 sept. 2025, 11:34, Știri externe

Președintele american Donald Trump a fost huiduit și numit Hitler într-un restaurant din Washington de câțiva simpatizanți ai cauzei palestiniene.

Trump le-a cerut membrilor echipei de protecție să-i îndepărteze pe protestatari.

Incidentul s-a produs marți în restaurantul Joe’s Seafood de lângă Casa Albă din Washington, D.C. Protestatarii l-au huiduit pe președintele Donald Trump și au strigat „Washington liber! Palestina liberă! Trump este Hitler al timpului nostru!”, conform Le Figaro.

Republicanul în vârstă de 79 de ani s-a apropiat de protestatarii care fluturau pancarte cu culorile steagului palestinian, a zâmbit și a refuzat să răspundă.

Câteva momente mai târziu, el a făcut semn echipei sale de securitate să-i îndepărteze pe protestatari, spunând: „Bine, hai să mergem”.

Poliția nu a confirmat incidentul.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui, Karoline Leavitt, a confirmat că Donald Trump și personalul său au luat masa la un restaurant din apropierea Casei Albe, dar nu au raportat niciun incident.