Washington: Donald Trump a fost huiduit și numit Hitler într-un restaurant

Președintele american Donald Trump a fost huiduit și numit Hitler într-un restaurant din Washington de câțiva simpatizanți ai cauzei palestiniene.

Trump le-a cerut membrilor echipei de protecție să-i îndepărteze pe protestatari.

Incidentul s-a produs marți în restaurantul Joe’s Seafood de lângă Casa Albă din Washington, D.C. Protestatarii l-au huiduit pe președintele Donald Trump și au strigat „Washington liber! Palestina liberă! Trump este Hitler al timpului nostru!”, conform Le Figaro.

Trump and his Secretary of War entered a restaurant in Washington, D.C., and a group of Americans inside started to chant . „Free Free Free Palestine Trump is the Hitler of our time.” Trump was staring at them 😂 pic.twitter.com/j7Pqe8cVyF — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) September 10, 2025

Poliția nu a confirmat incidentul

Republicanul în vârstă de 79 de ani s-a apropiat de protestatarii care fluturau pancarte cu culorile steagului palestinian, a zâmbit și a refuzat să răspundă.

Câteva momente mai târziu, el a făcut semn echipei sale de securitate să-i îndepărteze pe protestatari, spunând: „Bine, hai să mergem”.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui, Karoline Leavitt, a confirmat că Donald Trump și personalul său au luat masa la un restaurant din apropierea Casei Albe, dar nu au raportat niciun incident.