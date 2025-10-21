Wikipedia, în pericol: De ce scade drastic traficul pe platformă?

Referitor la cauzele scăderii traficului, reprezentanții Wikimedia explică: „Utilizatorii petrec mai mult timp pe motoarele de căutare, chatbot-urile AI și rețelele sociale pentru a găsi informații”.

Tendința reflectă preocupările globale cu privire la modul în care AI reduce traficul pe site-urile web.

Fundația non-profit avertizează că scăderea numărului de vizite ar putea avea consecințe grave: reducerea numărului de voluntari și a finanțării, precum și un conținut mai puțin fiabil pe platformă.

Întrebați implicit despre natura traficului, analiștii Wikimedia au descoperit o anomalie semnificativă: „În jurul lunii mai 2025 am început să observăm un trafic neobișnuit de mare, aparent uman, provenind în principal din Brazilia”, scrie ANSA.

Investigațiile ulterioare au relevat că „o mare parte din traficul neobișnuit de ridicat pentru perioada mai-iunie provenea de la roboți creați pentru a evita detectarea”.

Referitor la soluțiile luate în considerare, Wikipedia a analizat, apoi a abandonat ideea de a include rezumate generate de IA în partea de sus a articolelor sale, din cauza opoziției puternice din partea editorilor voluntari.