INFOTRAFIC: Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Transfăgărășanul și Transalpina, închise circulației

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță vineri dimineață că se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din 14 județe ale țării, vizibilitatea fiind redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
17 oct. 2025, 07:20

Fenomenul meteorologic afectează județele Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Bacău, Galați, Iași, Vaslui și Covasna. În județul Suceava există posibilitatea formării ghețușului sau a chiciurei, în funcție de condițiile locale.

Pe arterele rutiere principale – autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și DN 1 Ploiești-Brașov – traficul rutier se desfășoară normal, pe carosabil uscat și cu vizibilitate bună.

Din cauza zăpezii, circulația rutieră este oprită temporar pe DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu.

Pe DN 67C Transalpina, din cauza viscolului, avalanșelor, căderilor de stânci, alunecărilor de teren și poleiului, circulația este închisă între Obârșia Lotrului (km 59+800), județul Vâlcea și Curpăt (km 79+200), județul Sibiu. Sectorul de drum dintre Rânca, județul Gorj și Obârșia Lotrului este închis circulației rutiere din 30 septembrie.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate și să evite, pe cât posibil, folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.