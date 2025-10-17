Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Prima atenționare, valabilă între orele 7:00 și 10:00, vizează județul Suceava, unde ceața va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei. Sunt afectate localități precum Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești.

A doua atenționare, valabilă tot între orele 7:00 și 10:00, se referă la județele Giurgiu și Teleorman, unde local și temporar ceața va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În Giurgiu sunt afectate 24 de localități, inclusiv municipiul reședință de județ, iar în Teleorman 37 de localități, printre care Alexandria și Zimnicea.

A treia atenționare, emisă pentru intervalul 7:00-10:00, vizează județele Bacău, Galați, Neamț, Vrancea și întreg județul Vaslui. Ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Sunt afectate zeci de localități, inclusiv municipiile Bacău, Tecuci, Roman și Adjud.

A patra atenționare, valabilă între orele 6:35 și 11:00, vizează județul Harghita, unde local ceața va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Sunt afectate localități precum Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Tulgheș, Lăzarea, Borsec, Gălăuțaș și Subcetate.