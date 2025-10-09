Ceață densă pe drumuri din Transilvania, carosabil umed în cea mai mare parte a țării

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Aglomerație este semnalată pe sensul de intrare în Capitală al A1 București-Pitești, începând din localitatea Ciorogârla, județul Ilfov, zonă în care se efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă. De asemenea, valori de trafic în creștere sunt și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Mogoșoaia, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

Din cauza acumulărilor de apă (și a lucrărilor din zonă), circulația rutieră pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea, județul Constanța, se desfășoară deviat prin localitățile Pantelimon, Saraiu și Hârșova.

Circulație oprită temporar pe Transfăgărășan și Transalpina

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină, depășește 30 de cm), începând de miercuri, circulația rutieră este oprită temporar pe DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu. Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

De asemenea, începând de săptămâna trecută, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Pentru o circulație în siguranță, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse; să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune; să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță; să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului; să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției; să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus; să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate.