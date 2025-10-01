Circulație în condiții de ceață, miercuri dimineața, pe mai multe drumuri din țară

Centrul Infotrafic anunță că, miercuri dimineața, ceața scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), începând din data de 30 septembrie, ora 9.00, până miercuri, 1 octombrie, ora 9.00, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic, circulația rutieră este oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Valori de trafic în creștere sunt semnalate pe sensul de intrare în Capitală al A1 București-Pitești, dar și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.