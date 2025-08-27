Prima pagină » Știri externe » Witkoff se întâlnește cu ucrainenii la New York pentru negocierile de pace. „Este un conflict foarte complicat”

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York, menționând totodată că Washingtonul continuă discuțiile cu Rusia, scrie Reuters.
27 aug. 2025

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Deci, voi avea o întâlnire cu ei la New York, și acesta este un semnal important. Vorbim cu rușii în fiecare zi”, a spus Witkoff în cadrul emisiunii Special Report with Bret Baier difuzată de Fox News.

Witkoff a adăugat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt conflictului. „Cred că el (Putin) a făcut un efort de bună-credință pentru a se implica. Cu siguranță a făcut-o la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”, a spus Witkoff.

Președintele Donald Trump a avut un summit cu Putin în Alaska pe 15 august și o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu lideri NATO și europeni, la Casa Albă, pe 18 august.

Pregătiri pentru o reuniune bilaterală

În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că Zelenski și Putin vor avea o reuniune bilaterală înainte de o întâlnire trilaterală la care ar urma să participe și el. Zelenski a afirmat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin, în timp ce Moscova susține că agenda pentru o astfel de reuniune nu este încă pregătită.

„Cred că s-ar putea să asistăm totuși la o întâlnire bilaterală”, a spus Witkoff. „Părerea mea este că președintele va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, început în 2022, odată cu preluarea mandatului său în ianuarie, dar până acum nu a reușit să își atingă obiectivul.

Președintele american i-a transmis lui Zelenski că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei în orice acord. De asemenea, vineri, Trump a reiterat amenințarea că va impune sancțiuni Rusiei dacă în două săptămâni nu se va face un progres către o soluționare pașnică a conflictului.