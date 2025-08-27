Witkoff se întâlnește cu ucrainenii la New York pentru negocierile de pace. „Este un conflict foarte complicat”

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Deci, voi avea o întâlnire cu ei la New York, și acesta este un semnal important. Vorbim cu rușii în fiecare zi”, a spus Witkoff în cadrul emisiunii Special Report with Bret Baier difuzată de Fox News.

Witkoff a adăugat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt conflictului. „Cred că el (Putin) a făcut un efort de bună-credință pentru a se implica. Cu siguranță a făcut-o la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”, a spus Witkoff.

Președintele Donald Trump a avut un summit cu Putin în Alaska pe 15 august și o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu lideri NATO și europeni, la Casa Albă, pe 18 august.

Pregătiri pentru o reuniune bilaterală

În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că Zelenski și Putin vor avea o reuniune bilaterală înainte de o întâlnire trilaterală la care ar urma să participe și el. Zelenski a afirmat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin, în timp ce Moscova susține că agenda pentru o astfel de reuniune nu este încă pregătită.

„Cred că s-ar putea să asistăm totuși la o întâlnire bilaterală”, a spus Witkoff. „Părerea mea este că președintele va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, început în 2022, odată cu preluarea mandatului său în ianuarie, dar până acum nu a reușit să își atingă obiectivul.

Președintele american i-a transmis lui Zelenski că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei în orice acord. De asemenea, vineri, Trump a reiterat amenințarea că va impune sancțiuni Rusiei dacă în două săptămâni nu se va face un progres către o soluționare pașnică a conflictului.